Tamı tamına 5'li telefon fırsatı akılları baştan aldı! Böylesi imkansız... ŞOK aktüel kataloğu gözleri fıldır fıldır etti! Marketten yapılan açıklamaya göre, giyimden eşyaya, mutfak ürünlerinden iç giyime, telefondan teknolojik aletlere kadar geniş skalada bir ürün indirimi yapılacak. Bu ürünlerin listesi ise meraklıları için paylaşıldı.

ŞOK aktüel kataloğu gözleri fıldır fıldır etti. Tamı tamına 5'li telefon fırsatı akılları baştan aldı. Böylesi imkansız dedirtti. ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. Milyonlarca kişinin hafta başından beri merak ettiği ürünlerin listesi araştırılmaya başlandı. Bu minvalde geniş bir ürün skalası olduğu görüldü. Bu ürünleri sizinle detaylıca paylaşıyoruz.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü

• Kişisel verileri kayıt etme

• Maksimum ağırlık kapasitesi: 150 kg / 330 Lb.

• Temperli cam

• Yüksek hassasiyetli ölçen sensör sistemi

• LCD ekran

• Otomatik sıfırlama, otomatik geçiş

• Pil 1x 3V CR2032 lityum pil ile çalışır (dahildir)

Zayna 65 CM Banyo Dolabı

• Genişlik: 65 cm

• Yükseklik: 55 cm

• Derinlik: 46 cm

• Gövde:Endülüs Meşe

Melamin Kaplı Yonga Levha

• 65 cm Sava Beyaz Lavabo

• Ürün Demonte Teslim Edilir, Kurulum Müşteriye Aittir

• Stok: 50 Adet

Reeder P13 Blue MaxL 2022 Dual 64Gb/4 New Edition White

• Ekran Boyutu:6.26 İnç

• Dahili Depolama:64 GB

• Bellek (RAM):4 GB

• Batarya Kapasitesi (Tipik):3800 mAh

• 4.5G Desteği

• Kamera Çözünürlüğü: 8 MP

• Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 MP

• Yonga Seti (Chipset)

• Unisoc SC9863A

• CPU Frekansı: 1.6 GHz

• CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Oppo A16 4 GB 64 GB Crystal Black

• Dahili Hafıza: 64 GB

• Ekran Boyut Aralığı: 6 inç ve Üzeri

• Ekran Boyutu: 6,52 inç

• Kamera Çözünürlüğü Aralığı: 13 - 19,9 MP

• Kamera Çözünürlüğü:

13 MP + 2 MP + 2 MP

• Ön (Selfie) Kamera: 8,0 MP

• Pil Gücü: 5000 mAh

• RAM Kapasitesi: 4 GB

• Yüz Tanıma

• Stok 20 adet

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