6 sayfalık bröşür yok yok görenin dili damağı tutulacak! ŞOK aktüel kataloğu cayır cayır indirimlerle ayağınıza geldi! Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği kataloğ tam 6 sayfadan oluşuyor. Mutfak ürünlerinden spor giyime, spor aletlerinden ev eşyasına kadar geniş bir skalayla raflara gelen ürünler kısa sürede vatandaştan yoğun ilgi gördü. Sizler için bu ürünlerin tamamını aşağıda veriyoruz.

ŞOK aktüel kataloğu cayır cayır indirimlerle ayağınıza geldi! 6 sayfalık bröşür yok yok görenin dili damağı tutulacak. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ŞOK marketler taze indirimli ürünleri raflarına bugün koydu. Kataloğda öyle iyi indirimler var ki gören şaşıp kalacak. Öte yandan market yüzlerce üründe sabit fiyat uygulama kararı aldı. İşte ŞOK aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Alpina Set 15 Black ALPİNA 3000 BLACK

• Dokunmatik uzaktan kumanda

• 3 Kademeli kontrol paneli

• 60 cm genişlik

• Cam üstü dokunmatik

• 650 m³/h

• Helojen aydınlatma

• 56 Dba ses seviyesi

ALPİNA GLS 640 BLACK

• 4 gözü gazlı

• Doğalgaz ve LPG uyumlu

• Gaz kesme emniyeti

• Otomatik ateşleme

• Emaye ızgara

• Temperli siyah cam

• Yüksek verimli yanış

ALPİNA F-627 BLACK

• Cam kontrol paneli ve kapak

• Pup Up - touch kontrol

• 6 + 1 pişirme fonksiyonu

• Turbo fan

• Fırın içi aydınlatma lambası

• 76 litre XL fırın

Katı Meyve Sıkacağı

• Paslanmaz çelik filtre

• 65 mm büyük beslenme tüpü, tam meyve ve sebze suyu

• Damlamayı önleyici fonksiyon

• Yerleşik güvenlik sistemi, güvenlik kilitleme kolu

• Kolay temizleme için ayrılabilir parçalar

• Ekstra sabitleme için kauçuk ayaklar

• Posa haznesi: 1250 ml

• Meyve suyu kabı: 450 ml

Fox Fitness Magnes Masajlı Koşu Bandı

• Taşıma kapasitesi 90 kg

• Sürekli motor gücü 2 hp

• Minimum hız 1km/sa, maksimum hız: 10 km/sa

•Hız, zaman, mesafe, nabız, kalori, program, yağ ölçümü bilgilerini gösteren lcd ekran

• 3 kademeli manuel eğim

• Kalori, yaş ya da egzersiz süresi

olarak hedef girme

• Akıllı mod ile koşu programı ayarlama

• Amotisörlü katlanma

• Enegry saver sistemi ile düşük enerji tüketimi

• Kullanım esnasında 2. kişiye masaj yapabilme

• Emniyet anahtarı

• Kurulu ebat: 138x68x125 cm

• Katlı ebat; 60x68x131 cm

Fox Fitness 900E Eliptik Bisiklet

• 100 kg Taşıma kapasitesi

• 8 Farklı zorluk seviyesi

• 6 Kg disk ağırlığı

• 110x66x160

• Zaman, hız, mesafe, yakılan kalori, odometre nabız ve tarama bilgileri gösteren LCD ekran

• Kayışlı sessiz sistem

• 2 Yönlü pedal çevirme

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