Kilosu 27 TL'ye kadar düştü! 1, 5, 18 litre deyip geçmeyin! Ayçiçek yağında çılgın kampanya... Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olarak tarif edilen ayçiçek yağı neredeyse her yemekte kullanılıyor. Bu yağın dışında zeytin yağı fındık yağı gibi pek çok yağ kullanılıyor. En çok tercih edilen yağ türü ise ayçiçek yağı oluyor. Bu minvalde merak edilen fiyatları tek tek inceleyerek sizlere bildiriyoruz.

1, 5, 18 litre deyip geçmeyin. Ayçiçek yağında çılgın kampanya... Kilosu 27 TL'ye kadar düştü. 2022 yılından bu yana ayçiçek fiyatları arama motorlarında en sık araştırılan konulardan birisi olarak ön plana çıktı. Bu minvalde dönem dönem market ve firmalar yağ fiyatlarında çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Bu fiyatları merak edenler için kapsamlıca bir araştırma yaparak güncel fiyat listesini sizler için derliyoruz.

AYÇİÇEK YAĞI FİYAT LİSTESİ

Tmo Teneke Ayçiçek Yağı 5 l

135,00 TL

27,00 TL/litre fiyatı

Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

149,00 TL

29,80 TL/lt

Migros 5 lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı

149,50 TL

Migros 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı

149,50 TL

29,90 TL/lt

Carrefour 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

149,50 TL

29,90 TL/lt

Emek 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı

154,90 TL

30,98 TL/lt

Komili Afiyetlik Pet 5 lt Ayçiçek Yağı

163,50 TL

32,70 TL/lt

Ödenay 5 lt Ayçiçek Yağı

169,39 TL

33,88 TL/lt

Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

179,90 TL

35,98 TL/lt

Aytaç Teneke 5 lt Ayçiçek Yağı

184,90 TL

36,98 TL/lt

Besler 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı

185,90 TL

37,18 TL/lt

Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı Pet

187,14 TL

37,43 TL/lt

Ona 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı

189,90 TL

37,98 TL/lt

Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı

189,90 TL

37,98 TL/lt

Kırlangıç 5 lt Pet Ayçiçek Yağı

192,39 TL

38,48 TL/lt

Biryağ 5 lt Ayçiçek Yağı Teneke

193,90 TL

38,78 TL/lt

Turna 5 lt Darağız Şişe Ayçiçek Yağı

195,00 TL

Ona Ayçiçek Yağı 5 lt Dar Ağızlı Pet

195,95 TL

39,19 TL/lt

Evin 5 lt Ayçiçek Yağı Pet

197,03 TL

Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı teneke

197,84 TL

39,57 TL/lt

Turna 5 lt Ayçiçek Yağı Dar Ağız Pe

198,50 TL

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