1, 5, 18 litre deyip geçmeyin! Ayçiçek yağında çılgın kampanya... Kilosu 27 TL'ye kadar düştü!
2022 yılından bu yana ayçiçek fiyatları arama motorlarında en sık araştırılan konulardan birisi olarak ön plana çıktı.
Kilosu 27 TL'ye kadar düştü! 1, 5, 18 litre deyip geçmeyin! Ayçiçek yağında çılgın kampanya... Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olarak tarif edilen ayçiçek yağı neredeyse her yemekte kullanılıyor. Bu yağın dışında zeytin yağı fındık yağı gibi pek çok yağ kullanılıyor. En çok tercih edilen yağ türü ise ayçiçek yağı oluyor. Bu minvalde merak edilen fiyatları tek tek inceleyerek sizlere bildiriyoruz.
1, 5, 18 litre deyip geçmeyin. Ayçiçek yağında çılgın kampanya... Kilosu 27 TL'ye kadar düştü. 2022 yılından bu yana ayçiçek fiyatları arama motorlarında en sık araştırılan konulardan birisi olarak ön plana çıktı. Bu minvalde dönem dönem market ve firmalar yağ fiyatlarında çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Bu fiyatları merak edenler için kapsamlıca bir araştırma yaparak güncel fiyat listesini sizler için derliyoruz.
AYÇİÇEK YAĞI FİYAT LİSTESİ
Tmo Teneke Ayçiçek Yağı 5 l
135,00 TL
27,00 TL/litre fiyatı
Vera 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
149,00 TL
29,80 TL/lt
Migros 5 lt Köşeli Pet Ayçiçek Yağı
149,50 TL
Migros 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı
149,50 TL
29,90 TL/lt
Carrefour 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
149,50 TL
29,90 TL/lt
Emek 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı
154,90 TL
30,98 TL/lt
Komili Afiyetlik Pet 5 lt Ayçiçek Yağı
163,50 TL
32,70 TL/lt
Ödenay 5 lt Ayçiçek Yağı
169,39 TL
33,88 TL/lt
Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
179,90 TL
35,98 TL/lt
Aytaç Teneke 5 lt Ayçiçek Yağı
184,90 TL
36,98 TL/lt
Besler 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı
185,90 TL
37,18 TL/lt
Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı Pet
187,14 TL
37,43 TL/lt
Ona 5 lt Ayçiçek Teneke Yağı
189,90 TL
37,98 TL/lt
Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
189,90 TL
37,98 TL/lt
Kırlangıç 5 lt Pet Ayçiçek Yağı
192,39 TL
38,48 TL/lt
Biryağ 5 lt Ayçiçek Yağı Teneke
193,90 TL
38,78 TL/lt
Turna 5 lt Darağız Şişe Ayçiçek Yağı
195,00 TL
Ona Ayçiçek Yağı 5 lt Dar Ağızlı Pet
195,95 TL
39,19 TL/lt
Evin 5 lt Ayçiçek Yağı Pet
197,03 TL
Çotanak 5 lt Ayçiçek Yağı teneke
197,84 TL
39,57 TL/lt
Turna 5 lt Ayçiçek Yağı Dar Ağız Pe
198,50 TL
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