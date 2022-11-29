ŞOK 30 Kasım aktüel kataloğunda fiyat çat diye düştü! Çıldırtan fırsatları gören oturduğu yerden hop oturup hop kalktı

Kataloğda özellikle ev eşyaları ve teknoloji fırsatları dikkat çekerken 4 sayfalık ürün listesinde şahane indirimler için fırsatlar yarın sabah itibariyle başlıyor. Tüm ürünlerin listesini haberimizde sizlere duyuruyoruz.

ŞOK 30 Kasım aktüel kataloğunda fiyatlar çat diye düştü. Çıldırtan fırsatları gören oturduğu yerden hop oturup hop kalktı. Çok güzel indirimlerle yarın raflarını doldurma planı yapan ŞOK marketler zinciri haftanın iki yeni kataloğunu da müşterileriyle paylaştı. Binlerce şubesi olan market ev eşyalarına özellikle önem verdi. Öte yandan giyim ürünlerinde de indirimler revaçta olacak. İşte ŞOK 30 Kasım aktüel kataloğu ürün kataloğ detaylı fiyat listesi

ŞOK 30 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Altus AL 445 NX 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi

• Program Sayısı: 5

• Gövde tipi: Standart

• Paslanmaz çelik iç gövde

• Filtre kısmi metal

• Su kesik göstergesi

• Su kaçağı göstergesi

• Kurutma sistemi: statik

• Yüksek bazaya montaj (Maks.50 cm)

• Program sıcaklıkları(°C): 35-50-65-70

• Ekran tipi: LCD

• Çocuk kilidi

• Stok 30 adet

Finlux 6 Kg 61101 Çamaşır Makinesi

• 1000 devir

• Standart Motor

• Zaman Erteleme

Ayar Düğmesi

• 15 Program

• Hızlı 15 Dakika / 30° Programı

• Gecikmeli Başlat Fonksiyonu

• Stok 30 adet

Oppo Enco BUDS2 Beyaz Bluetooth Kulaklık

• Bluetooth versiyon: 5.2

• Kulaklık tipi: stereo

• Kullanım tipi: kulakiçi

• Müzik dinleyebilme

• Suya & tere dayanıklı

• Stok 100 adet

Tefal Clipso Minut Easy Düdüklü Tencere 6 Litre

• Kapağın tam kapanma güvenliği

• Basınçlı ortamda kapağın açılmaması

• Basınç kontrolü

• Güvenlik subabı (yedek güvenlik sistemi)

• Kapak içindeki lastik güvenliği

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