Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Chelsea’de forma giyen 10 numara...

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de forma giyen Faslı 10 numara Hakim Ziyech için harekete geçmişti. Kartal, yıldız oyuncuyu Ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak isterken İngiliz ekibinin onu takasla başka bir takıma göndermek istediği ortaya çıktı.

Chelsea, Hollanda ekibi Ajax’ta forma giyen 25 yaşındaki Meksikalı ön libero Edson Alvarez’i transfer etmek istiyor. Londra temsilcisinin bu transfer için Ajax’a para ve Hakim Ziyech’i teklif etmeyi planladığı belirtildi.

Meksikalı yıldız oyuncu Alvarez’in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro… Hakim Ziyech’in değeri ise 17 milyon Euro. İngilizler’in bu transfer için ekstra 18 milyon Euro daha vereceği iddia ediliyor.

Beşiktaş, 29 yaşındaki Faslı orta saha Hakim Ziyech için Dünya Kupası’nın bitmesini bekleyecek. Siyah-Beyazlılar’ın yıldız oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapması bekleniyor. Son transfer gelişmesi sonrası Ziyech için ibre Ajax’a dönse de umutlu bekleyiş sürüyor.

Hakim Ziyech, 2020 yılında Ajax’tan Chelsea’ye 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon Londra ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Ziyech, sadece 5 Premier Lig maçında görev aldı.