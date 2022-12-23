ŞOK 24 Aralık aktüel kataloğu indirimleri size çok iyi gelecek! Öyle bir broşür geldi ki görenler happy...

Öyle bir broşür geldi ki görenler happy... ŞOK 24 Aralık aktüel kataloğu indirimleri size çok iyi gelecek! Ürünleri merak edenler özellikle arama motorlarını kullanarak ürün listesini görmek istiyor. Market yeni ürün kataloğunu 5 sayfa olarak yayınlandı. Bu hafta sonu yine bilgisayar ve eş eşyalarında bir kampanya başlatıldığını görüyoruz.

ŞOK marketlerde 81 ilde müşterilerinin dikkatini çekecek bir indirim kampanyası için kolları sıvadılar. Gaming bilgisayar ve ev eşyalarının ön plana çıktığı kataloğ tam 5 sayfa olarak yayınlandı. Merak edenler için ŞOK 24 Aralık aktüel kataloğu indirimlerini detaylı bir şekilde sizlere aktarıyoruz.

ŞOK 24 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Aybüke Köşe Koltuk

• Genişlik: 202 cm

• Yükseklik: 85 cm

• Oturum Yüksekliği: 42 cm

• Derinlik: 70 cm

• Demonte teslim edilir, kurulum müşteriye aittir.

Megi 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

• Genişlik: 50 cm

• Derinlik: 33 cm

• Yükseklik: 142 cm

• Ürün demonte teslim edilir, kurulum müşteriye aittir.

TENGRİ AMD Athlon 5600G 16GB DDR4 256GB SSD FreeDos Gaming PC

• AMD Ryzen 5 5600G 3.90 Ghz 6 Çekirdek 19MB AM4 7nm İşlemci

• Asus B450 mATX anakart

• Performax 650W 80+ Midi Tower RGB Bilgisayar Kasası

• 16GB DDR4 Hikvision (2X8GB) Ram

• Stok 50 adet

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü

• 2400 W

• 35gr/dk sürekli buhar

• 120gr/dk şok buhar

• Dikey buhar

• Seramik taban

• Damlamayı önleyen sistem (anti-drip)

• Kendini temizleme (Self-clean)

• 260 ml ışıklı su tankı

• Stok 6000 adet

İşte ŞOK Markette Yer Alan Fiyatlar

Arzum Olivia Seramik Tabanlı Ütü 419,90 TL

Kitap çeşitleri 19,99 TL

Evdemo Aybüke köşe koltuk 2 bin 199 TL

Mutfak masası 699,90 TL

Çift kişilik nevresim takımı 239 TL

Çift kişilik fitilli yorgan 389 TL

Homelle çift kişilik yatak örtüsü 149 TL

İkili yastık kılıfı 29 TL

Koltuk örtüsü 79 TL

Yatak 549,90 TL

2 kapak 8 raf çok amaçlı dolap 699,90 TL

4 kapaklı tek çekmeceli çok amaçlı dolap 999,90 TL

Freedos gaming bilgisayar 7 bin 699 TL

Asus Kayra Freedos gaming bilgisayar 10 bin 799 TL

Ülgen AMD Ryzen oyuncu bilgisayarı 13 bin 599 TL

Mergen amd Ryzen bilgisayar 15 bin 999 TL

AMD Ryzen 20 bin 999 TL

AMD Ryzen oyuncu bilgisayar kasası 22 bin 999 TL



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