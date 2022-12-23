Haftaya EYT için 14 Farklı KGF Başlığı Açıklanacak! EYT yaş sınırı da belli olacak!

EYT çalışmaları hızını kesmeden devam ederken otomotiv sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilen ve bu yıl içerisinde herhangi bir indirim ile karşılaşılmayan ÖTV'ye yönelik de bir indirim beklentisi oluştu fakat yeni yıla girmeye sayılı günler kala Hazine ve maliye Bakanlığı konu üzerine: “Herhangi bir çalışmamız bulunmuyor” diyerek önünü kapatmış oldu. Bakan Nurettin nebati İzmir iktisat kongresi'ndeydi. Kongre tamamlandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Orta ve alt gelirli ailelere yönelik konut ediniminde destek paketine yönelik sona gelindi” uyarısında bulundu. Yeni bir modele geçiliyor. Gayrimenkul piyasaların mercek altında yorumlarında da bulundu. Ardından ÖTV indirimi ile ilgili bir haber olmadığını ifade etti. Son olarak EYT konusundan bahsetti. Hazine'nin desteklemiş olduğu kredi Garanti fonu 14 başlık altında önümüzdeki hafta detaylıca paylaşılacak işverenlerin EYT nedeniyle ödeyecekleri kıdem tazminatı için ek destekler sunulacak. Bakan nebati açıklamasında önümüzdeki süreçte seçim olmasına rağmen bütçeye yönelik herhangi bir taviz vermek vermeden devam edeceğiz, diyerek bu detayı da ekledi.

Denetimleri sıkılaştırdık ve arttırdık. EYT'de yapılacak düzenleme üretimi etkilemeyecek hazırız, yorumunda bulundu. Bu da EYT'nin artık açıklama aşamasına geçildiği belirtisini oluşturdu. Nebati konuşmanın devamında EYT düzenlemesi için eğer kabinede hafta bitmeden gündeme gelirse Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki hafta açıklama yapılacaktır, dedi. Konuşmanın devamında memur ve emekliye yönelik enflasyon farkı da yer alıyordu. Refah payı oluşacak mı memur ve emekli Ocak ve Temmuz ayında ne kadar olacak? gibi konulara da yer verildi. Enflasyon farkı net olarak oluştuktan sonra 3 Ocak tarihinde memur ve emekli maaş farkı da oluşmuş olacak.

EYT’de Yaş Kararı Konusu Ne Oldu?

EYT'nin önemli maddelerinden bir diğeri ise alınacak yaş kararıydı. 26 Aralık'ta meclisin tatile girmesi bekleniyor. EYT Yeni yıla mı kaldı yoksa önümüzdeki hafta bir sonuca varılacak mı? Henüz netleşmiş değil. Ancak 46 ile 48 yaş aralığı konusu sürekli gündemde konuşulmaya devam ediliyor. Bu konu üzerine son sözü ise cumhurbaşkanının söylemesi bekleniyor. Herhangi bir yaş sınırı getirilecek mi ? Bu konu merak edilirken eğer 46 ve 48 yaş aralığı sınırı getirilirse 1998 tarihi öncesinde iş başlangıcı olan tüm çalışanlar anında emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 tarihi ile 1998 tarihleri arasında iş girişini başlatanlar yaş şartını karşılıyorlarsa kademeli emekliliğe geçebilecek. Bu konu ile ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Net bir açıklama söz konusu değil. İşverenlerin ve hükümetin EYT konusunda maddi külfetin altından kalkamadıkları anda yaş sınırlamasını getirmesi muhtemel olarak gözüküyor.