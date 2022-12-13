Tarım Kredi Markette fiyatlar 7,75 TL, 14,50 TL, 35,90 TL, 37,90 TL'ye düştü! BİM-ŞOK-A101 buna katlanamadı!

BİM-ŞOK-A101 buna katlanamadı! Tarım Kredi Markette fiyatlar 7,75 TL, 14,50 TL, 35,90 TL, 37,90 TL'ye düştü! Son günler de özellikle ülkemiz şartlarında artan fahiş market fiyatlarına karşılık Tarım Kredi Kooperatif Marketleri doğal ürünler ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yayınlamış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla beraber aynı zamanda ucuz bir hizmet sunarken bir taraftan da sağlığınızı da düşünüyor.

Çiftçilerden tarafından sağlanan mahsullerin de işlenmesi sonucunda market raflarına gelerek tüketici vatandaşa sunulmaktadır. Devlet tarafından kontrol edilerek satışa sunulan aynı zamanda herhangi bir ek fiyat getirmeden direk raflarda müşterilerle ile buluşan ürünler doğal bir şekilde uygun fiyatlarla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuluyor.

TKM fırsat ürünleri!

Güney %1.5 Yağlı Süt 1 Lt. 14,50 TL

TK Anadou Ayçiçek Yağı 2 litre 65 TL

Duranlar Köy Peyniri 650 Gr. 46,50 TL

TKK Keçi İnek Peyniri 525 Gr. 52,90 TL

Özlem Dana Macar Salam 50 Gr. 7,75 TL

TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri 350 Gr. 46,90 TL

TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 Gr. 35,90 TL

TKK Üzüm Pekmezi 800 Gr. 37,90 TL

TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 Gr. 47,90 TL

Tarsüt Klasik Peynir 600 Gr. 44,90 TL

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