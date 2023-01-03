ŞOK 1.000 ürünün ardından asıl bombayı patlattı! ŞOK 4 Ocak 2023 aktüel kataloğu öyle bir geliyor ki... Yerle bir edecek

ŞOK 4 Ocak 2023 aktüel kataloğu öyle bir geliyor ki... Yerle bir edecek... ŞOK 1.000 ürünün ardından asıl bombayı patlattı! Kataloğda her türden ürün yer alırken özellikle gamerlara özel oyuncu bilgisayarı fırsatı için düğmeye basıldı. Diğer ürünler arasında yiyecek ve içecek kampanyalarının son derece ön plana çıktı. İşte ŞOK 4 Ocak 2023 aktüel kataloğu ürün listesi... ŞOK yeni aktüel kataloğu için hazırlıkları tamamladı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği ürünler yarın sabah itibariyle en indirimli fiyat skalasından firma müşterileriyle buluşacak.

ŞOK 4 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Midi Fırın

• Fırın hacmi: 36 L • Fonksiyonlar: üst ısıtıcı+alt ısıtıcı+alt&üst ısıtıcı

• Mekanik timer zamanlayıcı • Termostat: 50-300 °C • Toplam güç: 1300W

• Voltaj: 220-240V • Frekans: 50-60Hz • IP koruma sınıfı: IPxO Class 1

• Elektrik fiş tip: F type plug “cee 7/4” • Tek camlı

• Aksesuarlar: 1 tepsi+4 plastik ayak • Stok 5000 adet

Quartz Soba

• 1.000 Watt (4x250 w)

• %25 Daha çok verim sağlayan eliptik sarımlı teller

• Arka paneldeki yansıtıcı ile ısıyı yoğunlaştırma

• El yakmayan ızgaralar

• Devrilme Emniyeti

• Stok 3000 adet

Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu

• Ev, Ofis ve Oyun İçin Ergonomik Tasarım

• Terletmeyen Dayanıklı Sentetik Deri

• 2D Hareketli Kolçak

• Sırt Eğimi : Max. 180° ‘ye Kadar

• Bel ve Boyun Desteği

• Uzatılabilir Ayak Desteği

• Amortisörlü Yükseklik Ayarlama

• Taşıma Kapasitesi : 150 Kg

• Stok : 350 Adet

Twisted Minds Z Dizayn Karbon Fiber Yükseklik Ayarlı RGB E-SPOR Oyuncu Masası

• Oyuncular İçin Şık ve Sağlam Tasarım

• P2PB Karbon Fiber Doku

• Kulaklık ve Bardak Tutucu

• Kablo Düzenleyici Saklama Kutusu

• Ayarlanabilir Yükseklik

• 80*30*0,2 Cm Mouse Pad

• RGB Işık : 5 Cm + 5 Cm

• Ölçü : 106,5*65,5*11 Cm

• Stok : 50 Adet

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