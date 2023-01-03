Öğrencilere Müjdeli Haber! Kredi Destekleri Başladı, Bankalardan Hemen Onay Alınacak Kredide 3 Ay Erteleme İmkânı...

Öğrencilere Müjdeli Haber! Kredi Destekleri Başladı, Onay Hemen Alınacak. İlk Ödemede 3 Ay Erteleme İmkânı…

Son dakika! Öğrencilere kredi kampanyası başlatıldı. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Öğrenciler de nakit alabilecek. Kredi desteği başlatılan öğrenciler, hangi bankadan kredi alabilecek? Öğrenciler için hangi bankaların kredi vereceğini araştırdık. Öğrenciler bu bankalar üzerinden başvuru yapabilir.

Öğrenci olan herkes ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilir. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlamaları gerekir. Daha önceki zamanlarda kredi ya da kredi kartı kullanma şartı aranıyor. Bunun yanı sıra daha önce kredi veya kredi kartı kullanan ürünlerin ödemeleri düzenli olarak yapılması gerekir. Kredi notunun yüksek olması durumunda kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Akbank’tan Öğrencilere Kredi Kampanyası

Öğrenci olan kişiler, banka üzerinde hesapları var ise ve kredi notu da yüksek ise kredi için hemen başvuru yapabilir. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra, başvuru sahibine banka tarafından kredi ile ilgili detaylı bilgiler verilir. Kredi onayı alan kişiler banka şubelerine gitmeden krediyi kullanabilir. 50 bin liraya kadar verilen krediler, öğrenci olmanız ve ilk defa kullanmanız durumunda verilecektir. Başvurular sadece internet üzerinden yapılacaktır.

Enpara’dan Öğrencilere Kredi

Enpara, QNB Finansbank tarafından kurulmuş bir dijital bankadır. Bu banka üzerinden işlem yapılabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Gerek para üzerinden gerekse mobil uygulama üzerinden girilerek ihtiyaç kredisi için başvuru yapılabilir. Başvuruda bulunacak olan kişinin banka şartlarını karşılaması gerekir. Alınacak kredi tutarı 50 bin lira olurken 36 ay vade geçerli olacak.

Aktif Bank Üzerinden Kredi Başvurusu

Öğrenci olan kişiler. 40 bin lira tutarlı kredi için başvuru yapabileceği bir diğer banka da Aktif Bank’tır. Banka uygun koşullarda kredi imkânı sağlıyor. 40 bin liralık kredi başvurusu yapıldığında 36 ay vadeye kadar olan kredilerde 3 ay erteleme imkânı mevcut. Başvuruda bulunmak için internet sitesi kullanılabilir, aynı zamanda SMS yöntemi ile de başvuru yapılabilir. Her iki yöntemi de kullanarak kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.