Soğan Suyunun Saça Faydaları Nelerdir, Soğan Suyu Nasıl Sürülür?

Saça faydalarının saymakla bitmeyeceğini soğan suyu, hemen hemen bütün yemeklere de lezzet vererek evlerin baş tacı durumunda olmaktadır. Neredeyse hiç bir yemek soğansız bir şekilde lezzetli olmaz ve pek çok kişi tarafından tercih edilir. Bunun yanı sıra soğan içeriğinde bulunan mineral ve vitaminlerle de çok sayıda hastalığa yarar sağlar. İçeriği de oldukça doğal olan soğanda bulunan bileşenler vücuda çok yararlıdır ve lezzetlidir. Diğer taraftan soğan suyunun saçlar için de çok faydalı olduğu bilinmektedir ve soğan suyunun saça nasıl sürüldüğü merak edilmektedir.

Eski Mısır dönemlerinden beri saç bakımında kullanılan bir sebze olan soğan, bütün vitamin ve mineralleri suyuna geçirmesi sebebi ile faydalı bir bakım ürünü olmaktadır. Soğan suyunun saça faydaları arasında en önemli olanı ise beyazlayan saçları doğal rengine döndürmesi olarak düşünülmektedir. Soğan suyu ile saçların eski rengine geri kavuştuğu bilinirken saçların kökten uca beslenmesini de sağlar. Diğer taraftan saç diplerinde oluşabilen mikrop, kir ve yaraların da temizlenmesini sağlayan soğan suyu, saç derisine bakım yapar.

Saça mucizevi faydaları olan bir bitki olan soğan suyunun zararlı olabileceğini bazı kişiler düşünebilmektedir. Diğer taraftan soğan suyu saç diplerini canlandırır ve yeni saçların çıkmasını da sağlar ve saça karşı hiçbir zarar vermez.

Saça soğan suyunun uygulandığı sırada kökten uca masaj yapılması gerekmektedir. Uygulama işlemi ardından yarım saat ile bir saat aralığında soğan suyunu bekletmek gerekir ve daha sonra saçlar şampuan ile yıkanır. Bunun yanı sıra soğan suyu saç uzama hızını da arttırır ve düzenli kullanımda saçların uzamasına destek verir. Tencereye 2 tane soğan eklenip kaynatılır ve daha sonra soğan suyu parmaklar ile saçlara uygulanır. Soğan suyu uygulanan saçlara bone takılıp 1 saat boyunca bekletilir ve daha sonra saçlar şampuan ile yıkanır.