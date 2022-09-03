Köpekler Nasıl Eğitilir, Nasıl Beslenir, Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Her köpeğin kendi davranışlarının, kendi alışkanlıklarının ve oturacak noktalarının olduğunun farkında olan her insan evcil hayvan konusunda deneyimli olduğunu gözler önüne sermektedir. Fakat bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmak için eğitimin gerekli olduğu da aşikar bir durumdur. Ancak verilen bu eğitim sırasında komutlara çok fazla odaklanmak yerine köpeğin etkileşimde, sevilmiş ve güvende hissetmesinin gerekli olduğu önem taşımaktadır. Kişilerin köpek eğitiminde ve onlara davranışlarda dikkat etmesi gereken en önemli konu iletişim olmaktadır. Bir diğer deyişle kişiler köpekleriyle birlikte oturup onlar ile anlaşmaya çalışmalıdır.

Köpekler her ne kadar istediklerini kelimeler ile ifade edemeyecek olsa da onlara seçenekler sunarak rahat etmelerini sağlamak mümkündür. Her ikinizin de ihtiyaçlarını, uygun olan şeyleri sağlamak ve köpeklerin doğal tercihlerini görmek sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olacaktır. Köpeklerin temel ihtiyaçlarını anlamak için yapılması gereken ilk temel nokta olan iletişim barınma ihtiyacı ve gıda ile eş değer önem taşımaktadır.

Tahmin edilebilirlik ve güvenlik köpek eğitimi konusunda kesinliğe işaret eder ve çok önemli olmaktadır. Güvenilir olmak tıpkı insanlar gibi köpeklerin de seveceği bir konudur ve rutin düzen gerekli olmaktadır.

Köpeklerin eğitimi sırasında her şeyin çok tahmin edilebilir bir derecede olması tavsiye edilen bir durum değildir. Çeşitlilik köpeğin bazı zamanlarda sıkılmasına yol açabilir ve onlar da dikkat dağıtıcı hareketler sergileyebilir. Kazma, çiğneme ya da havlama gibi dağıtıcı şeyler bularak sıkıldığını belli edebilen köpekler çeşitlilikten çok fazla hoşlanmayabilir. Diğer taraftan köpeklerin mamasının farklı aromalarda olması ya da onların çeşitli oyuncaklara sahip olması kötü şeyler değildir. Farklı zamanlarda onları besleyebilir ya da beslendikleri kapları değiştirerek bu durumu onlar için bir oyun haline çevirebiliriz.

Köpeğiniz kendisini ailenize ait hissetmeli ve onlara sevgi verdiğinizden emin olmalıdır. Köpekler ailelerinde değerli olduklarını hissettiği zaman o ailenin bir parçası olduklarını bilirler.

Bir diğer nokta ise köpeklerin önemli olduğunu düşünmesinde yatar. Onların kendilerini özel hissetmesi için doğal yoldan iyi olduğu konuların bulunması da gerekmektedir. Köpeklerin doğal alışkanlıkları yeteneklere dönüştürülebilir ve bu da onların kendilerini önemli hissetmesini sağlayacak bir yoldur. Bu duruma örnek olarak çocuğunuzun okuldan getirmiş olduğu çizimleri buzdolabına yapıştırmak gibi bir etkinlik örnek olarak verilebilir.

Büyümek ve öğrenmek köpek gelişimi için önemli birer maddedir ve köpeklere dil öğretmek de bu gelişim maddeleri arasında yer alır. Biriyle görüşürken, bir yere giderken ya da bir şey yaparken o şeye bir isim vermek onların gelişimine fayda gösterecektir. yapılan durumları bir bebeğe anlatır gibi anlatmak, Bir şey yerken yemek demek, bir şey içerken içecek demek ya da köpeğinizi yürüyüşe çıkarttığınız sırada tasma gibi kelimeler kullanmak onların faydasına olacaktır. Onlara sıklıkla kullanılan kelimelerin verildiği durumda köpekler sizin kullandığınız dili de bir şekilde anlamaya başlayacaktır.

Yaşadıkları evde koltukta ya da yatakta olmayı çok seven köpeklerin kendine ait olan bir yerlerinin olması gerekir. Bu şekilde köpekler bulundukları ailenin bir parçası olduğunu da hissedecek ve daha huzurlu olacaktır. Size yakın olması gereken köpekler sosyal hayvanlar olmaları sebebiyle size olan noktadan uzakta kalmamalıdır.