Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Emekliye 3000 TL ödeme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Emekli olan herkese bankalar tarafından 3.000 TL tutarında ödeme yapılacak. Emekli olan vatandaşlar için düşünülen özel uygulama bu ay ve bundan sonra gelecek aylar için yatırılacak tutar 3.000 TL tutarında olup gerekli açıklamaları basına yansıttı. Ödemelerin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgiler basına aktarıldı. Yapılacak ödemeler ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

Bankalar tarafından belirlenen şartlar dâhilinde uygulamaya koyulan 3.000 TL tutarındaki ek ödemelerin yapılacağı, yapılan bu ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerin banka müşterisi olması şartı ile belirtildi. Mevcut şartların sağlanması halinde ödemeler yapılacaktır.

Bankalardan gelen açıklamalar ile 3.000 TL tutarındaki ek ödeme konusu ile ilgili detaylar belirtildi. Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan emekliler diğer bankaların müşterisi olan emeklilerde başvuru hakkında sahiptir. Bankalar tarafından yapılan açıklamalar sonucunda merak edilen tüm soruların cevabı bulunmuş oldu.

Acil para ihtiyacı ve nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar maaşlarını aldığı bankalar tarafından karşılanabilecek. Faydalanılan 3.000 TL tutarındaki ek ödemenin geri ödemesi uzun vadelere eşit tutarlar halinde bölünerek hesaplara yansıtılacak. Yapılacak olan ödeme tutarının kullanılmaması durumunda her hangi bir ek masrafa gerek duymadan avans olarak kullanılması mevcuttur. Emekli vatandaşlar diledikleri zamanlarda maaşları ile birlikte çekim yapma imkânına sahiptir. Kullanılmayan dönemler için faiz ödemesi yapılmayacaktır.

Bankalardan Emekli Vatandaşlara Ek Ödeme Geliyor

Uygulama kapsamına dâhil bankaların müşterisi olmanız halinde ödemeleriniz hesaplara aktarılacaktır. Ödemelerin hızlı bir şekilde yapılmasını isteyen vatandaşlar internet bankacılığı kullanarak bu imkândan faydalanabilir. İstenilen zamanlarda banka şubeleri ziyaret edilerek başvuru yapılabildiği gibi, zaman kaybetmek istemeyen vatandaşlar için online bankacılık üzerinden taleplerini gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra müşteri temsilciği ile iletişim kurularak da aynı işlemler yapılabilir.