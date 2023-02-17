SMS ile başvuru yapacak olanlar duyuru var: QNB Finansbank, 20.000 TL ödeyecek

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanmak istiyorsanız, QNB Finansbank, sizlere 20000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşları hızlı bir şekilde kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınızı yatırılarak, istediğiniz zaman kullanıma sunulacaktır. Bireysel tüketici kredisi olarak verilecek bu kredilerden yararlanacak olan tüm vatandaşları 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir.

Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan tüm QNB Finansbank müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarını da uygun bir müşteri olması durumunda başvuru gerçekleştirebilir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi olacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için banka kredi puanına bakarak işlem yapmaları gerekiyor ve kredi puanı yüksek olan kişiler, 20000 TL gelir belgesiz ödeme alabiliyor.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi şartları uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirecek. İhtiyaç Kredisi kullanabiliyorlar. Banka müşterisi olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilir ve başvurunuzu yaptıktan sonra ise SMS ile ne kadar sonuç aldığınızı görebilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde, Finansbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Sms ile kredi başvurusu haricinde aynı zamanda banka internet bankacılığı internet sitesi ve banka şubeleri üzerinden de kimlikleriyle birlikte kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir.