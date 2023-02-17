10 milyondan fazla emekli için duyuru var: Meclisten geçti, 10 bin TL ödenecek

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almaları durumunda kredi ödemeleri verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte alacağınız kredilerde sizlere sadece 10 bin tl değil, daha yüksek limitlerde de devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak şartıyla kredi imkanı sağlanmasıdır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilir ve bu bankalar üzerinden kredi alabilirsiniz.

Ay sonuna kadar gerçekleştirilecek olan bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların en yakın banka şubeleri üzerinden de işlemleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlem yapabilirsiniz. Bu işlemleri yapabilmeniz için bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız işlemlerde nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olarak bankalar tarafından hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak, internet şifresi oluşturmanızı öneriyoruz.