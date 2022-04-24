Slovenya Seçimlerinde Muhalefet Liberalleri Öne Çıkıyor

Siyasi olarak yeni gelen Robert Golob liderliğindeki liberal bir parti, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın muhafazakarlarını parlamento seçimlerinde önde götürüyor, bir çıkış anketine göre, derinden kutuplaşmış Avrupa Birliği üyesindeki hukukun üstünlüğü konularıyla ilgili endişelerin ortasında.

Mediana anket ajansı tarafından yapılan ve Pazar günü kamu yayıncısı TV Slovenya ve ticari Pop TV tarafından yayınlanan ankete göre, Özgürlük Hareketi (GS), üç kez başbakan olan Jansa'nın Slovenya Demokrat Partisi (SDS) için yüzde 22,5'e kıyasla oyların yüzde 35,8'ini aldı.

Resmi bir çetelede doğrulanırsa, sonuç, seçimlere yeni katılan Özgürlük Hareketi'nin, daha küçük merkez sol gruplarla koalisyonda bir sonraki hükümeti kurma şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir; bu, iktidardayken ülkeyi sağa itmekle suçlanan bir popülist olan Jansa'ya bir darbe vurur.

Normalden daha yüksek katılım, Slovenya'daki parlamento seçimlerine damgasını vurdu ve Jansa'nın iktidardaki sağcı popülist partisi ile siyasi olarak bölünmüş ülkedeki muhalefetteki yeşil liberaller arasındaki yarışa seçmenlerin güçlü ilgisini yansıttı.

Devlet seçim yetkililerine göre, Slovenya'nın 1,7 milyon seçmeninin yaklaşık yüzde 50'si öğleden sonra ortasına kadar oy kullanmıştı.

Eğilim gün boyunca devam ederse, 2018'deki önceki seçimlere kıyasla sandık merkezlerinde yaklaşık yüzde 15 daha fazla seçmenin ortaya çıktığı anlamına gelir.

Gözlemciler, SDS ve GS arasında sıkı bir yarış öngörmüşlerdi ve bu da 90 üyeli yasama organı için yapılacak oylamadan önce anketlere öncülük etti.

Oylama öncesi yapılan anketler, hiçbir partinin tek başına hükümet kuramayacağını ve oylamadan sonra en az üç veya dört partiden oluşan bir koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini öngördü.

Jansa, Pazar günü yaptığı oylamada, "Bugün, bu seçimlerin Slovenya'nın sadece önümüzdeki dört yıl içinde değil, önümüzdeki on yılda da nasıl gelişeceğine karar vermesi nedeniyle önemli bir gün" dedi.

"Beklentiler iyi."

Jansa, önceki liberal görevdeki görevden istifa ettikten sonra iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce başbakan oldu.

Golob, yardımıyla 90 üyeli parlamentoda çoğunluğu oluşturabileceği birçok merkez sol muhalefet partisinin desteğine sahip.

Analistler, Golob'a, yüzde dört seçim barajını geçen merkezci ve sol eğilimli gruplarla seçim sonrası ittifak kurma konusunda Jansa'dan daha iyi bir şans verdi.

Jansa'nın SDS'si dört yıl önce bir seçimde en çok oyu almış, ancak başlangıçta bir koalisyon hükümeti için ortak bulamamıştı.