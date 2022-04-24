Rusya-Ukrayna Savaşı: 60. Gündeki Önemli Olayların Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı 60. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 24.04.2022 - 23:40 24.04.2022 - 23:45 Aslı Kılıç
Zelenskiy, ABD toplantısı
- Ukrayna cumhurbaşkanı, Pazar günü Kiev'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Zelenskiy, Ukrayna'nın sonunda Rus işgali altındaki toprakları geri alması için hayati önem taşıyan ağır silahları güvence altına almayı umduğunu söyledi.
Mücadele
- Ukrayna ordusu, Rusya'nın İskender-M mobil savaş alanı füze rampalarını Ukrayna sınırının 60 km (40 mil) içinde konuşlandırdığını söyledi. Mobil sistemin iki balistik füzesi 500 km'ye (300 mil) kadar menzile sahiptir ve konvansiyonel veya nükleer savaş başlıkları taşıyabilir.
- Ukraynalı bir yetkili, Moskova'nın güneydeki liman kentinde zafer ilan etmesinden ve güçlerinin fabrikayı ele geçirmesine gerek olmadığını söylemesinden günler sonra, Rusya'nın Mariupol'daki dev bir çelik fabrikasında son savunuculara yönelik saldırısını sürdürdüğünü söyledi.
- Ukraynalı sivilleri savaşın parçaladığı Mariupol'dan tahliye etmeye yönelik yeni bir girişim başarısız oldu, şehrin belediye başkanının bir yardımcısı, Rus güçlerini suçladı.
- Bölge valisine göre, Luhansk bölgesindeki Rus saldırılarında sekiz kişi öldü
Diplomasi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın radyasyon ölçüm cihazları, koruyucu malzeme, bilgisayarla ilgili yardım, güç kaynağı sistemleri ve dizel jeneratörler de dahil olmak üzere nükleer santrallerini çalıştırmak için "kapsamlı bir ekipman listesi" istediğini söyledi.
- Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini, ancak kendi güvenliğini ve NATO'nun savunma kapasitesini tehlikeye atmadan yapması gerektiğini söyledi.
- Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önce Kiev'e gitmek yerine Salı günü Moskova'yı ziyaret etme kararını eleştirdi. Guterres Perşembe günü Zelenskiy'le görüşecek, ancak Ukrayna lideri ilk olarak Rusya'yı ziyaretinde "adalet ve mantık olmadığını" savunuyor.
Silah teslimatı
- Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya 1,6 milyar dolar değerinde silah tedarik ettiğini söyledi. Polonya basınında çıkan haberlere göre pakette 40 tank ve yaklaşık 60 zırhlı araba bulunuyor.
Mülteci
- BM mülteci ajansı, Rusya'nın işgalinden bu yana ülkeden kaçan Ukraynalıların sayısının şu anda 5.163.686 olduğunu söyledi.