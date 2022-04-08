Güney Afrika'nın Göç Karşıtı Bekçisi Dudula Operasyonu Nedir?

İlçeler olarak da bilinen çoğunlukla düşük gelirli Güney Afrika topluluklarında göçmen karşıtı duyguların bir kez daha artması, göçmenleri ve mültecileri güvenliklerinden endişe duymalarına neden oldu.

Güney Afrika güvenlik güçleri, Çarşamba günü bir Zimbabveli adamın ölümüne neden olan belgesiz yabancılara karşı şiddetli protestoların ardından Johannesburg'un kuzeyindeki bir işçi sınıfı kasabası olan Diepsloot'a gelen polis bakanı Bheki Cele'ye göre, bu bölgelerin bazılarında sayılarını artırdı.

Gerilimlerin kökeninde, Dudula Operasyonu adı verilen kayıtsız bir toplum örgütünün öncülük ettiği "yasadışı göçmenlere" karşı yenilenmiş bir kampanya var.

Kim bunlar?

Dudula Operasyonu, Güney Afrikalıları Önce Koy hareketindeki bir hizipten ayrılan bir gruptur; bu, sahada ifade bulmadan önce sosyal medyada göçmen karşıtı kampanyaları ilk kez popülerleştiren ve yenileyen bir örgüttür.

Yeni hareket, Nhlanhla Paballo Mohlauli doğumlu 36 yaşındaki Nhlanhla 'Lux' Dlamini tarafından yönetiliyor.

Bazıları tarafından "yabancı düşmanı ve tehlikeli" olarak etiketlenen örgüt, eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın mahkemeyi aşağılamaktan hapis cezasına çarptırılmasıyla patlak veren Temmuz 2021 ayaklanmalarından birkaç ay sonra Soweto'da kuruldu.

Dlamini'nin popülaritesi, yüzlerce takipçisini 16 Haziran 2021'de Soweto Ayaklanması'nın 45. yıldönümü olan Soweto'daki bir yürüyüşe yönlendirdiğinde fırladı.

Şüpheli uyuşturucu kaçakçılarını ve yasadışı yabancıları yasal olarak gerekenden daha düşük ücretler ödemek için işe aldıkları iddia edilen işletmeleri hedef aldılar.

Bir zamanlar apartheid karşıtı direnişin ön saflarında yer alan tarihi bir Siyah kasabası ve ikonik ikili Nelson Mandela ve Desmond Tutu'nun evi olan Soweto, şimdi bölge sakinleri ve diğer Afrika vatandaşları arasındaki gergin çatışmaların merkez üssüdür.

Dudula Operasyonu'nun başlatılmasının ardından, Gauteng ve Kwa-Zulu Natal eyaletlerindeki işçi sınıfı topluluklarında, aynı adı taşıyan veya Alexandra Dudula Hareketi gibi varyasyonlarıyla giden bir dizi göçmen karşıtı grup ortaya çıkmaya başladı.

Dudula, Zulu dilinde "zorla dışarı atmak" veya "yıkmak" anlamına gelir ve bunun gibi örgütlerin ortak amacını ifade eder - Afrikalı göçmenleri zorlamak.

Dudula Operasyonu'na göre, kampanyası "yasadışı göçmen akını" nedeniyle halk sağlığı hizmetlerine, iş fırsatlarına ve sosyal hibelere getirilen yük tarafından yönlendiriliyor.

Buraya nasıl geldik?

Güney Afrika, Dünya Bankası'nın 'Güney Afrika'da Eşitsizlik' başlıklı yakın tarihli raporuna göre dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biridir. Rapor, eşitsizliğin ırksal eşitsizliklerle nasıl tutarlı olduğunu "nüfusun yüzde 10'u servetin yüzde 80'inden fazlasına sahip" olarak vurguladı.

Güney Afrika'da tahmini 10 milyon insan gıda yoksulluğu sınırının altında yaşarken, Güney Afrika İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı Siyah Güney Afrikalılar arasında neredeyse yüzde 40'lık rekor seviyede.

Yoksulluk, işsizlik ve suç görünüşe göre en büyük çekişme kaynaklarıdır, çünkü Dudula Operasyonu ve üyeleri, yasadışı yabancıların - ve bazen kime sorduğunuza bağlı olarak genel olarak "yabancıların" - Güney Afrika'nın kamu sosyoekonomik sistemlerinin yerli Siyah çoğunluğa fayda sağlamamasının nedeni olduğuna inanmaktadır.

Geçen ay, İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, Güney Afrika'da tahmini 3,95 milyon yabancının yaşadığını söyledi ve hükümetin belgesiz göçmenleri hesaba katan kayıtlara sahip olmadığını itiraf etti.

Salı günü, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yabancı düşmanı şiddetin bir kez daha tırmanmasından duyulan korkunun ortasında, sivil toplum örgütlerinden haftalarca süren kamuoyu baskısının ardından grubu resmen kınadı. Bunu, "durdurulması" gereken bir "uyanık tip" olarak nitelendirdi.

Yıllar geçtikçe, Güney Afrika yerliler ve yabancılar arasında bir dizi yabancı düşmanı çatışma gördü. En kötü olay 2015 yılında gerçekleşti ve bir dizi yabancı uyruklunun işlerini kapatmasına ve kendi ülkelerine gönüllü olarak geri dönme talebinde bulunmasına neden oldu.