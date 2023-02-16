Skoda'dan beklenmedik indirim vatandaşı dumur etti! Tahmin edilmeyen fırsat

Tahmin edilmeyen fırsat! Skoda'dan beklenmedik indirim vatandaşı dumur etti! Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Skoda, dünya çapında müşterilerine beklenmedik indirimler sunuyor ve otomobil sektöründe şaşırtıcı bir hamle yapıyor. Bu fırsatlar, markanın tüketicilerine verdiği değeri ve sadakatini gösterirken aynı zamanda müşterilerin beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Skoda, birçok farklı modeli için indirimler sunuyor.

Bu modeller arasında, kompakt SUVs'den çeşit çeşit arabalarına, her zevke ve ihtiyaca uygun seçenekler bulunuyor. İndirim miktarları modellere ve bölgelere göre değişebilir, ancak ortalama olarak yüzde 10 ila 20 arasında bir indirim sunuyor. Ayrıca, marka aynı zamanda müşterilerine özel finansman seçenekleri sunuyor. Bu seçenekler arasında, düşük faizli krediler, uzun vadeli ödeme seçenekleri veya peşin fiyat avantajları bulunabilir.

2023 Şubat Skoda Fabia Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS 554.900 TL'den satılıyor

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 629.900 TL'den satılıyor

2023 Şubat Skoda Scala Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 724.400 TL'den satılıyor

Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 764.400 TL'den satılıyor

Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 869.400 TL'den satılıyor

Skoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 938.900 TL'den satılıyor

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