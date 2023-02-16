Gram altının 1 gün içerisinde ne kadar olacağı resmen açıklandı! Bu rakamı görenler yerle yeksan oldu!

Bu rakamı görenler yerle yeksan oldu! Gram altının 1 gün içerisinde ne kadar olacağı resmen açıklandı! Altın son günlerde yükselişini sürdürüyor. Yükselişini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından da merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından atılan her adım çok dikkatle takip ediliyor. FED kararlarının altın üzerinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Merkez bankalarının sıkılaşma politikası gereği aldıkları faiz kararı yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasındaki altın fiyatlarını da olumsuz olarak etkilemişti. Bu olumsuz etkinin altın yatırımcılarına nasıl yansıyacağı merak edilmektedir.

İslam Memiş, FED Başkanı Powell'ın Açıklamaları Sonrası Değerlendirdi

Gram altının durumunu ortaya koyan Altının Efendisi İslam Memiş, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Memiş bu açıklamaların belirsizliği ötelediğini kaydetti. Altının belli bir oranda yükselişinin devam edeceğini açıkladı.

“Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı. Bu hafta mühim. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde prosedürler gerçekleşebilir. Gram altın/ TL fiyatı şu an itibarıyla Kapalıçarşı pazarında 1.180- 1.182 lira civarında. Bu doğrultuda da 1.140 lira oranına kadar şubat ayı içinde bir geri çekilme bekliyorum” dedi.

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