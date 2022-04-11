Siz Markette Alışveriş Yapın, Restaurant'a Yiyin İçin Hesabı O Ödesin! Ramazan Ayına Özel Beklenen Kampanya Nihayetinde Geldi. Ülkemizin katılım bankacılığı denildiğinde akla gelen bankaları arasında yer alan Kuveyt Türk, piyasanın gereği olarak Ramazan ayına özel bir şekilde hazırladığı kampanyalar ile gündeme geliyor.

Ramazan ayına özel bir şekilde market ve restoran harcamaları kampanyasını ilan eden Kuveyttürk, bu piyasalarda gerçekleştirilecek çeşidi harcamalar açısından altın puan ödeyeceğini açıkladı. Kuveyt Türk müşteri birini oldukça yakından ilgilendiren bu kampanyalara yönelik bütün detaylar ve çok daha fazlası haberimizde…

Kuveyt Türk Ramazan Ayı'na Özel Kampanya Katılım Şartları Neler?

Market kampanyasına katılım sağlamak amacıyla cep telefonunuzun mesaj bölümüne girip onay Market 5 yazıp 2448' e mesaj göndermeniz gerekir. Kuveyt Türk sağlam kart ile gerçekleştirilecek market alışveriş işlemlerinde her 150 TL ve üzerindeki harcamalarda 10 TL altın puan kazanmanız mümkündür. Toplamda 5 defa gerçekleştirilecek 150 liraya da üzeri harcamalarda kazancınız 50 TL'ye çıkacak.

Kuveyttürk İftar Programlarını Unutmadı

Ramazan ayında restoranlarda gerçekleştirilen iftar programları ile aynı şekilde Kuveyt Türk'ün bu seneki kampanyalarına dahil edildi. Restoran harcamalarına gerçekleştirilecek kampanyadan faydalanmak için cep telefonuna mesaj bölümünde onay yazdıktan sonra Restoran yazılımları ve 2848 e mesaj gönderilmeli. Resmi internet sitesine girerek bu konu hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Sizlerde bu bankanın yaptığı tüm kampanyaları internet bankacılığı üzerinden kontrol edebilirsiniz.