Cebimde 5 Kuruş Yok Diyenlere Müjde! Yalnızca Taksitle Kendi Evinizde Oturma Şansı yakalayabilirsiniz. Herhangi bir birikimi bulunmayan vatandaşların, peşinat ödemeden de ev almalarına imkan tanıyan bankalar var. Bu bankalar ise gerekli şartların meydana gelmesi durumunda peşinatsız bir şekilde ev kredisi sunuyor. İşte yeni trend kredi modeli ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında sizleri bekliyor…

Birikim Olmadan Ya Da Peşinat Ödemeden Ev Almak Mümkün Mü?

Finansbank ile bazı kamu bankaları başta olmak üzere pek çok banka, peşinatsız bir şekilde konut kredisi paketleri oluşturmaya ve bunu tüketicilere sunmaya başladı. Bu konut kredisi paketleri ise esasında vatandaşların herhangi bir peşinat ödemesi gerçekleştirmeden yalnızca aylık kredi taksit tutarını ödeyerek kendi evini alma şansı tanımaktadır.

Peşinatsız Konut Kredisi Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Peşinatsız konut kredisi sisteminde bütün ödemeler genel itibariyle bankaya ait olmaktadır. Müşteri, ev açısından bankaya 0 veya peşinatsız bir şekilde kredi müracaat işleminde bulanıyor. Banka ise tüketicinin ekonomik durumuna yönelik kredi başvuru işlemlerini inceliyor. Kredi başvurusu incelemesi sonrasında onay verilmesi halinde banka, evin alımlı ile ilgili gerekli bütün ödemeleri yapıyor. Daha sonrasında ise müşterilere bu tutar güncel konut kredisi faizleri şeklinde işlenerek taksitleri biçiminde ödenmesi sağlanıyor.

Konut Kredisinin 0 Çıkması İçin Esas Koşul Nedir?

Vatandaşların konut kredisi kullanabilmeleri açısından gerekli olan bütün koşullar, peşinatsız konut kredisi kullanımlarında da geçerli olmaktadır. Konut alacak vatandaşların aylık düzenli ve kredi taksitlerini karşılayabilecekleri bir kazancının olması gerekir.