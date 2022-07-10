Siyasi Manzara Gözlerimizin Önünde Yeniden Şekilleniyor

Ve Muhafazakarları buna kesinlikle kimin götürmediğini de bulduk: Boris Johnson.

Durham'daki dedektiflerin çalışmaları, para cezasına çarptırılırsa istifa edeceğine karar verdikten sonra, Boris Johnson için aynı anlama gelmesi gerektiği talebiyle tutarlı olarak, Sir Keir Starmer'ın İşçi Partisi liderliği üzerindeki duraklatma düğmesine bastı.

Sör Keir rahatladı.

Ancak polisin başbakanla en güçlü karşıtlığı çekmesine izin veren bir karara varması için geçen süre içinde Bay Johnson istifa etti.

Başbakan'ın siyasi sıkıntıları son aylarda çoğaldıkça, İşçi Partisi ve diğerleri için bir ahır kapısı büyüklüğünde siyasi bir hedefti.

Ve Sir Keir, kendisini Boris Johnson'ın olmadığı her şey olarak tanımlamaya çalıştı.

Ancak şimdi Bay Johnson yakında eski başbakan olacak, İşçi Partisi lideri şimdi bir dizi olası gelecekteki hareketli hedefle karşı karşıya.

Ve Bay Johnson'ın yerine kim geçecek olursa olsun, Sir Keir'e son aylarda sahip olduğu eleştiri kapsamını tam olarak sunamayabilir.

Bununla birlikte, yeni Muhafazakar liderin kendilerine ait olduğunu söyleme yetkisi olmayacak ve bu nedenle muhaliflerin başbakan olarak meşruiyetlerini sorgulamaları daha kolay olacak.

Ve İşçi Partisi, Boris Johnson'ın halefinin, liderliği altındaki Muhafazakarların geçen sefer İşçi Partisi'nden kazandığı tüm koltuklarda yaptığı çekiciliğe sahip olmayacağını umacak, ilk kez.

Artı, Brexit sonrası İngiltere'de ve her iki ana Westminster partisinin AB'den ayrılmamızın temellerini kabul etmesiyle birlikte, son genel seçimin ana konusu bir sonraki seçime kadar ne ölçüde solmuş olacak?

Birleşik Krallık'ın en yakın komşularımızla olan ilişkisi henüz yeni bir normale dönmüş gibi görünmüyor, ancak Brexit birçokları için manşetleri kapmak ve tutku uyandırmaktan çok uzak.

Peki ya Muhafazakar özentiler?

Cazibe saldırıları ciddi bir şekilde başlıyor.

Videolar, gazete makaleleri, Twitter kolları, web siteleri.

Kazanana İngiliz siyasetindeki en büyük ödülün verildiği devasa bir siyasi meydan okuma.

Ve işte soru şu: 2022'de Muhafazakar olmak ne anlama geliyor?

Boris Johnson'daki eksikliğin Muhafazakar sıralardaki olağanüstü desteğini kaybetmesine katkıda bulunduğu düşünülürse, tüm adayların bütünlüklerini vurgulamak için kendilerini aşacaklarını güvenle varsayabiliriz.

Bir de ekonomi var: Boris Johnson'ın hükümeti, modern zamanlarda herhangi bir siyasi renkten en yüksek vergiyi alan, en çok harcama yapan yönetim oldu. Bu değişmeli mi? Nasıl? Ve ne zamana kadar?

Ve kültürel meseleler var: tüm "uyandırma" kavramı - bazıları tarafından silahlandırılmış, diğerleri tarafından gururla sahiplenilmiş.

Kısacası, kendinizi bir gülümseme, vaat ve vizyon fırtınasına hazırlayın.

İşçi Partisi için Sir Keir Starmer, ayrıca İskoç Ulusal Partisi, Liberal Demokratlar ve diğerlerinden teklifler olacak.

Ve sonra, Boris Johnson'ın yerini almayı uman bu büyüyen Muhafazakar filosu.

Bir sonraki genel seçimin siyasi manzarası, geçen hafta yaşananlar nedeniyle gözlerimizin önünde yeniden şekilleniyor.