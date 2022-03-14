Sivillerden Oluşan İlk Konvoy Kuşatılmış Mariupol'den Kaçtı

Yerel makamlar, 160'tan fazla özel otomobilin kuşatma altında bulunan Ukrayna'nın Mariupol kentinden ayrıldığını ve bunun kentin iki haftadan uzun bir süre önce Rus askerleri tarafından kuşatılmasından bu yana ilk başarılı tahliye olacağını söylediler.

Belediye meclisi Pazartesi günü resmi Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Saat 13:00 itibarıyla [Tsİ 11:00] itibarıyla Mariupol'den 160'tan fazla özel otomobilin ayrılmayı başardığı bilinmektedir." diyerek konvoyun Berdyansk kasabasını çoktan geçtiğini ve Zaporizhzhia'ya doğru hareket halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Yerel makamlar, 160'tan fazla özel otomobilin kuşatma altında bulunan Ukrayna'nın Mariupol kentinden ayrıldığını ve bunun kentin iki haftadan uzun bir süre önce Rus askerleri tarafından kuşatılmasından bu yana ilk başarılı tahliye olacağını söylediler.

Belediye meclisi Pazartesi günü resmi Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Saat 13:00 itibarıyla [Tsİ 11:00] itibarıyla Mariupol'den 160'tan fazla özel otomobilin ayrılmayı başardığı bilinmektedir." diyerek konvoyun Berdyansk kasabasını çoktan geçtiğini ve Zaporizhzhia'ya doğru hareket halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Sivillerin şehirden kaçmasına izin vermek ve insani yardımların girmesine izin vermek için daha önce yapılan tahliye koridorları kurma girişimleri, daha önceki ateşkeslerin çökmesiyle suya düştü.

İki parti bu tür başarısızlıkların suçunu takas ederken, Ukraynalı yetkililer Rusya'yı Mariupol'e doğru giden yardım konvoylarına kasıtlı olarak ateş açmakla suçladılar. Rusya, ateşkes anlaşmalarını sabote ettiği ve sivilleri rehin tuttuğu için Kiev'i suçladı.

Devlet medya haber ajansı TASS'a göre, Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Mikhail Mizintsev, Rusya'nın "neo-Nazilerin kentin çevre yerleşim bölgelerinde yerleşik ana güçlerini ortadan kaldırması" sonrasında kente 450 ton ilaç, gıda ve temel malzeme getirildiğini söyledi.

Moskova, Ukrayna'daki saldırısını defalarca haklı bularak, ülkeyi "nazifiye etmek" için askeri hedeflere saldıran "özel bir askeri operasyon" düzenlediğini söyledi. Ukrayna ve Batılı müttefikleri bunun ülkeyi işgal etmek için temelsiz bir bahane olduğunu söylediler.

Ukraynalı yetkililer, kentte şu ana kadar 2 bin 500 kadar sivilin öldüğünü ve bunun bağımsız olarak doğrulanamayacağını söyledi. Rusya sivilleri hedef alarak reddetti.

The Associated Press'in Pazartesi günkü haberine göre, geçen hafta Mariupol'daki bomba yüklü bir doğum hastanesinden taşınırken fotoğraflandığında Ukrayna'nın çektiği acının sembolü haline gelen hamile bir kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.