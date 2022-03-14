Rusya ve Ukrayna Ateşkes Konusunda Anlaşırken Petrol 100 Doların Altına Düştü

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin daha da sağlamlaşması ve Çin'in Kovid-19'un yayılmasını önlemek için tüm eyalete kilitlenme dayatması sonucu petrolün varili 100 doların altına düştü.

New York vadelileri Pazartesi günü 10 dolar aralığında işlem göre 99.76 doların üzerine geriledi. Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak, Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılacak bir diğer müzakere turunda askerlerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantileriyle potansiyel bir ateşkesin görüşülmesi üzerinde duruldu.

CIBC Private Wealth Management kıdemli enerji tüccarı Rebecca Babin, iki ülke arasındaki müzakerelerin piyasaların "gerçek arz ve talep hesaplamasından çok daha hassas" olması nedeniyle fiyatları yakın vadede düşürdüğünü söyledi.

Talep riskleri, Covid-19 enfeksiyonlarının arttığı bir dönemde Çin'de kilitlenme önlemlerinin yeniden canlanmasıyla da ortaya çıktı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Shenzhen'de 17,5 milyon kişiyi tecrit altına aldı ve Jilin eyaletindeki insanların seyahat etmesini yasakladı, ülke Nisan 2020'den bu yana ilk kez tüm bir bölgeyi kapattı.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı kısmen işgal etmesinin ardından, Rus akışlarının kaybının zaten sıkı olan bir piyasayı gerebileceği korkusuyla yükseldi. Artan enerji maliyetleri, küresel ekonomi üzerindeki enflasyonist baskılara bir yenisini ekleyerek bankaları parasal sıkılaştırmanın bir aşamasını düşünmeye zorladı. Bu hafta, Abd Merkez Bankası Fed büyük olasılıkla 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını yükseltecek, potansiyel olarak doları güçlendirecek ve petrol fiyatlarına baskı ekleyecek.

İnsani kriz yoğun bombardıman altındaki bölgelerde artarken, savaşı durdurmak için diplomatik çabalar telaşı yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin üst düzey danışmanlarından biri, Rusya ile "sürekli" görüşmelerin video ile devam ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Zelenskiy ile görüştükten sonra Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla etkileşime girdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ukrayna dışişleri bakanıyla konuştu.

Fiyat:

Nisan teslimatı için West Texas Intermediate, New York'ta saat 11:29'da 8.42 dolar düşerek varil başına 100.91 dolara .m.

Mayıs uzlaşması için Brent varil başına 8.58 dolardan 104.09 dolara düştü.

Bu arada İran'dan gelen ekstra petrol arzının sıkı bir piyasayı hızla hafifletme olasılığı, Tahran ve dünya güçlerinin nükleer anlaşmayı geri getirme müzakerelerini askıya alması sonrasında Cuma günü suya düştü. Rusya, abd'nin işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların OPEC üreticisiyle planlanan ortaklığını etkilemeyeceğini garanti etti. İran, müzakerelerin bozulmasının ardından Irak'ta bir füze saldırısı düzenledi.

Rusya sert yaptırımlarla karşı karşıyayken ve ABD ham petrol ithalatını yasaklarken, ulusa ayrılan fonlar henüz tamamen tıkanmamış olabilir. Hindistan'ın yerel para birimlerini kullanarak ticareti kolaylaştıracak bir mekanizma üzerinde çalıştığı söylenirken, süpertankerler hala Danimarka açıklarında Rus petrollerini yüklemek için rezerve ediliyordu. En azından bazı gemiler istiladan önce işlem yapan kargolar için olacak.