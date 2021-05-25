Sivas'ta Aynı Yerde Farklı Bir Kedi İşkence Yapılarak Öldürüldü

Sivas'ta meydana geldiği öğrenilen dehşet verici olayda kuyruğu ve patileri kesik halde ölü bulunan “Tostos” isimli Zavallı kedi sonrasında bugün de aynı mahallede 47 yaşında olan Gül Dursun tarafından beslenen “İncir” isimli kedinin de tek gözlü oyulmuş ve bıçaklanmış halde ölü olarak bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Sivas'ta aynı bölgede art arda yaşanan kedi ölümleri sonrasında polis ekipleri de soruşturmayı genişletme kararı aldı.

Akşam 18.00 sıralarında Sivas'ta yaşanan korkunç olayda vatandaşlar cadde üzerinde bulunan boş bir arazide tek göz oyulmuş ve bıçaklanmış halde yerde yatan kediyi bulduklarını belirtti. Yapılan habere göre araştırma sonrasında kedinin, sokak hayvanlarına bakan ve dün kuyruğu ile patileri kesik halde ölü olarak bulunan “Tostos” isimli kedinin sahibi Gül Dursun'a ait olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kedi hakkında acı haberi alan Dursan olay yerine geldi ve gözyaşları eşliğinde gerçekleri öğrendi. Sivas'ta aynı bölgede ölü bulunan diğer kedinin adının ise “İncir” olduğu tespit edildi. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine hayvan polis ekipleri geldi ve incelemeler yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan kameraları inceleme altına aldı ve bir gün arayla art arda meydana gelen kedi ölümleri sebebi ile soruşturmayı genişletti.

Meydana gelen kedi ölümlerine bir son verilmesini isteyen Gül Dursun isimli vatandaş, dün yaşanan olayın şokunu henüz atamadan bugün de sokakta beslediği bir kedinin katledildiği haberini kaldıramadığını söyledi. Bu durumun çok kötü olduğunu ve dayanamadığını ifade eden Dursun, bu duruma bir çare bulunmasını istedi. Kendi elinden bir şey gelmediğini ifade eden Gül Dursun isimli vatandaş devletin destek olmasını talep etti. İnşallah bu duruma bir çare bulunacağını ifade eden Dursun, bu kedinin ikinci olduğunu ve diğerlerinden korktuğunu da söyledi.