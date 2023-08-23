Ödenmemiş halde bekleyen ve biriken elektrik ve doğalgaz faturası aboneleri için müjdeli haber geldi. Ay sonunu getirmenin zor hale geldiği dar gelirli vatandaşlara bir nebze olsun ferahlık sunacak destek ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Devletin Bakanlık eliyle sunduğu destekler toplumda dezavantajlı konumda olan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Alınan maaşın günden güne eridiği, masrafların arttığı dönemde eğitim, sağlık, kırtasiye, gıda, giyim, barınma ve benzeri farklı konularda sunulan sosyal destekler ihtiyaçları karşılayabilmeyi sağlıyor.

FATURA DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlara sunulan destek ödemeleri 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminde zarar gören vatandaşlar için sürüyor. 11 ili etkisi altına alan depremde derin yara alan maddi ve manevi olarak zarar gören vatandaşların tüm elektrik ve doğalgaz borcu tek kalemde siliniyor.

Elektrik ve doğalgaz aboneliği bulunan konut veya işyeri yıkılan, ağır ya da orta hasarlı hale gelen ya da acil yıkılacak olarak kabul gören tüm kişilerin elektrik ve doğalgaz tüketim borcu tek kalemde silinecek.

90 GÜNLÜK DESTEK SÜRESİ YENİ KARAR İLE UZATILDI!

Depremzedelerin 1 Kasım tarihine kadar başvurması halinde birikmiş ve ödenmemiş elektrik ve doğalgaz faturaları tamamen silinecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda şartları karşılayan tüm tüketiciler defaten başvuru yapabilecek. 6 Şubat depreminde zarar gören ve maddi hasarı bulunan vatandaşlara devlet tarafından sunulan bu destek 90 gün olarak açıklanmıştı.

25 Mayıs tarihinde paylaşılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren o kararın değiştirilmesine karar verildi. Sonuç olarak paylaşılan yeni habere göre birikmiş elektrik ve doğalgaz borcu bulunan depremzede vatandaşlar 1 Kasım tarihine kadar bu hakkı kullanmaya devam edebilecek.