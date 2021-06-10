Sırp Voleybolcu ’ya, Irkçı Göz Hareketi Yapmasının Üstüne Ceza Verildi

Sanja Djurdjevic kamerada parmaklarıyla gözlerini kısarken görüntülendi ve internetteki hayranlar arasında tepkiye neden oldu.

Bu hareket, dünyada sekizinci sırada yer alan Sırbistan takımının Güney Kore ile karşılaşacakları Olimpiyat Oyunları için Tokyo'ya gitmesi ve A grubunda Japonya'yı konuk etmesinden sadece haftalar önce geldi. Her gruptaki ilk dört takım çeyrek tura katılmaya hak kazandı.

FIVB’nin yaptığı açıklamada, “FIVB müsabakalarında disiplin yaptırımları uygulamaya yetkili bağımsız organ olan FIVB disiplin kurulu alt komitesi, Sırbistan kadın milli voleybol takımı oyuncusu Sanja Djurdjevic'in Voleybol sırasında yaptığı bir jest sonrasında FIVB disiplin kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. "dedi.

Oyuncu o zamandan beri olayı "basit bir yanlış anlama" olarak nitelendiren Sırbistan Voleybol Federasyonu ile birlikte özür diledi. Federasyon ayrıca 20.000 İsviçre Frangı (15.832 £; 22.392 $) para cezasına çarptırıldı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Salı günü yaptığı açıklamada, paranın "ayrımcı davranışlarla mücadele eden bir amaca ve/veya küresel Voleybol Ailesi için kültürel duyarlılık eğitim programlarına fon sağlanmasına" bağışlanacağını duyurdu.

Djurdjevic, takımının Belçika ve Kanada ile oynayacağı yaklaşan maçları kaçıracak.

Bu jesti 1 Haziran'da İtalya'daki bir maç sırasında yaptı ve binlerce kişinin eylemlerinden dolayı disiplin altına alınmasını isteyen bir dilekçeyi imzalamasını istedi.

Vice'a göre Djurdjevic, Instagram hesabı özel olarak ayarlanmadan önce yaptığı bir dizi gönderide özür diledi. Sırbistan Voleybol Federasyonu da "son olaylardan üzüntü duyduğunu" ve "talihsiz bir jest" olduğunu söyleyerek bir özür yayınladı. Federasyon, Facebook'ta "Tayland ekibinden, Tayland halkından ve bundan etkilenen hepinizden içtenlikle özür dileriz" dedi.

"Lütfen bunu abartmayın! Sanja hatasının farkında ve hemen tüm Tayland takımından özür diledi. Sadece takım arkadaşlarına 'onlar gibi savunmaya başlayalım' demek istedi, bir şey demek istemedi. saygısızlık. Tabii ki talihsizlik oldu."

Olay, geçen yıl koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana Asya karşıtı söylemlerin ve Asyalı insanlara yönelik saldırıların artmasıyla gerçekleşti. ABD'de, savunma grubu Stop AAPI, geçen yıl ülke çapında Asyalı Amerikalılara ve Pasifik Adalılarına yönelik 2.800'den fazla nefret olayı ihbarı aldığını söyledi.