Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bir Vatandaş Tarafından Tokatlandı

Olayın sosyal medyada yayınlanan videosu gösterildi. Paylaşılan görüntülerde Macron, Fransa'nın Drôme bölgesindeki Tain-l'Hermitage köyünde izleyicileri selamlamaya başlarken metal bir çite doğru yürüdüğünü ve kalabalığın içindeki bir adamın kolunu tuttuğunu gösterdi. .

Adam, Macron'un kolunu tutarken, ardından Fransa basınında Macron'un başkanlığı için kullanılan aşağılayıcı bir terim olan "Macronie"nin sonu için bağırırken, Cumhurbaşkanı'nın sol yanağına bir tokat attı.

Macron'un güvenlik detayı hızla müdahale ederek adama müdahale ederken, başkanı metal bariyerden uzaklaştırdı.

CNN muhabiri yaptığı açıklamada, "Bir adam gerçekten Cumhurbaşkanı'na vurmaya çalıştı" dedi. "Bu noktada başka yorumumuz yok. Kalabalık ve tokalaşmalar yeniden başladı. Yolculuk devam ediyor."

Macron'u tokatlamadan dakikalar önce fail ayrıca, 10. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Fransa'yı yöneten Capetian kraliyet hanedanı tarafından kullanılan bir ortaçağ savaş çığlığı olan "Montjoie! Saint-Denis!" diye bağırdı.

Slogan, aynı zamanda Fransa'da, 12. yüzyıldan kalma bir şövalye ve yaverinin sihirli bir şekilde zamanda 90'lara yolculuk edip kendilerini modern toplumda başıboş buldukları 1993 fantastik komedi filmi Les Visiteurs'dan bir replik olarak biliniyor.

Valence şehrinin savcılığı CNN'e, yerel saatle kamu otoritesine sahip bir kişiye yönelik şiddet iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Macron'u tokatlayan adam ve ona eşlik eden bir kişi de dahil olmak üzere 28 yaşındaki iki erkek, saat 13.45'te polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Macron'un en büyük siyasi rakibi olan aşırı sağ lider Marine Le Pen, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Başkan'a fiziksel saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Ona siyasi olarak saldırabiliriz" ancak ona yönelik herhangi bir şiddet demokraside kınanmalıdır, diye ekledi.

Macron, Çarşamba günü Fransa'daki Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi öncesinde restoran sahipleriyle buluşmak için bölgedeydi.

Macron şu anda Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az bir süre kalmışken ve ülke 20 Haziran ve 27 Haziran'daki bölgesel seçimlere sadece haftalar kalmışken, cazibe atağı yapıyor.

Nisan ayı sonunda Cumhurbaşkanı bölge basınına "ülkenin nabzını tutmak, insanlarla temas kurmak için bölgelere gitmek" istediğini söyledi. Siyasi muhalifleri, bu başkanlık gezilerinin aslında kampanya gezileri olduğunu söylüyor.

Macron, tokalaşırken yüzüne tokat atılan ilk Fransız politikacı değil.

Ocak 2017'de, o sırada cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinde solcu aday olan eski Başbakan Manuel Valls, Brittany'de Lamballe'yi ziyaret ederken, genç bir adam güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmeden önce kendisine vurduğunda Valls, 2014-2016 yılları arasında Cumhurbaşkanı François Hollande'ın başbakanıydı.