Şirket, Boru Hattının İptali Nedeniyle Tazminat İstiyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından bu yılın başlarında karıştırılan milyarlarca dolarlık bir petrol boru hattının arkasındaki şirket, projenin iptal edilmesinin neden olduğu ekonomik zararları tazmin etmek için Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında bir talepte bulundu.

Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, TC Energy Corporation, Keystone XL boru hattıyla ilgili olarak “şirketlerin kayıp yatırım için tazminat talep etmelerine izin veren” bir NAFTA hükmü uyarınca tahkim talebinde bulunduğunu söyledi.

Şirket, “Daha fazla yorum yapmayacağız ve süreci belirtildiği gibi takip edeceğiz” dedi.

TC Energy Haziran ayında yaptığı açıklamada, Keystone XL projesini "seçeneklerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdikten sonra" ve ortağı, batı Kanada'daki petrol zengini bir eyalet olan Alberta hükümeti ile istişare içinde sonlandırdığını söyledi.

Hareket, Ocak ayında Biden yönetiminin, önerilen rota boyunca iklim krizini hızlandıracağını iddia eden Yerli topluluklardan, çevrecilerden ve toprak sahiplerinden yıllarca muhalefet çeken proje için cumhurbaşkanlığı iznini iptal etmesinden sonra geldi.

1.947 km (1.210 mil) boru hattı, Alberta'dan ABD'nin Nebraska eyaletine günde 830.000 varil petrol sevk edecekti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015 yılında projeyi ülke için ekonomik olarak uygun olmadığını söyleyerek veto etti, ancak Donald Trump 2017'de devam etmesine izin veren bir yürütme emri imzaladı. Trump, inşaatı hızlandırmak amacıyla 2019'da başka bir başkanlık emri imzaladı.

Ancak Biden, geçen yılki ABD seçimlerini kazanması durumunda projeyi iptal edeceğine söz vermiş ve "baştan beri Keystone'a karşı olduğunu" söylemişti.

Boru hattı, Başbakan Justin Trudeau'nun hükümetinin inşaatını desteklemesi nedeniyle ABD ve Kanada arasında önemli bir çekişme noktası oldu. Trudeau, Keystone'un iptal edildiği bu yıl “hayal kırıklığını” dile getirdi.

Hükümeti geçen yıl projeye 1,5 milyar Kanada doları (1,1 milyar dolar) yatırım yapan boru hattının önde gelen savunucularından sağcı Alberta Premier Jason Kenney de Biden'ı pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Ancak Yerli savunucular, projenin iptalinin yıllarca süren çabalardan sonra “hak etme” olduğunu söyledi.

Yerli grupları projeye karşı açılan davalarda temsil eden Kızılderili Hakları Fonu'nda görevli avukat Matthew Campbell, Ocak ayında, hareketin "kabilelerin boru hattından ağır şekilde etkileneceğini ve bu nedenle onaylanmaması gerektiğini" kabul ettiğini söyledi. .

Keystone XL, son yıllarda ABD ile Kanada arasında gerginliğe neden olan tek sınır ötesi boru hattı projesi değil.

Geçen ay, Trudeau hükümeti, Superior, Wisconsin'den Sarnia, Ontario'ya günde 540.000 varil ham ve rafine ürün sevk eden Enbridge Inc'in 5. ABD'nin Michigan eyaleti, Calgary, Alberta merkezli bir şirket olan Enbridge'e, Great Lakes'deki Mackinac Boğazı'nın altından geçen bir bölümde bir sızıntı gelişebileceği endişesi nedeniyle kapatmasını emretti. Ancak Enbridge, Michigan'ın emrini görmezden geldi ve taraflar yasal bir savaşa girerken, Ottawa Washington'daki muadillerini müdahale etmeye zorluyor.

9 Kasım'da Beyaz Saray, 5. Hattı kapatmayı düşünmediğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre gazetecilere verdiği demeçte, "Hem ABD hem de Kanada'nın bu müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmasını bekliyoruz" dedi. O, bu tartışmaların ABD hükümetinin boru hattını kapatmayı düşündüğünün bir göstergesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Jean-Pierre, "Bu, yapmayacağımız bir şey," dedi.