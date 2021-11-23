Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Orduyu 'Savaş Cephesinden' Yönetme Sözü Verdi

Etiyopya'nın Nobel Barış Ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, Salı gününden itibaren ülkesinin ordusunu "savaş cephesinden" yöneteceğini söyledi; bu, bir yıl süren çatışma başkent Addis Ababa'ya yaklaştıkça dramatik yeni bir adım.

Başbakan'ın Abiy'den önce on yıllardır merkezi hükümete egemen olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı askeri bir saldırı emri verdiği geçen yıl Kasım ayından bu yana on binlerce insanın öldürüldüğü ve yüz binlerce kişinin kıtlık koşullarına itildiği tahmin ediliyor. 2018 yılında göreve başladı.

Abiy, hareketin federal ordu üslerine yapılan saldırılara yanıt olarak olduğunu söyledi, ancak TPLF haksız yere hedef alındığını söyledi.

Abiy hükümeti, bir yıl içinde Tigray çatışmasını bir “kolluk harekatı” olarak tanımlamaktan “varoluş savaşı”na geçti. Etiyopya ordusunun Haziran ayında Tigray'den çekilmesi ve son aylarda zayıfladığına dair raporlarla Abiy hükümeti altı aylık olağanüstü hal ilan etti ve tüm yetenekli vatandaşları savaşa katılmaya çağırdı.

Abiy Pazartesi günü geç saatlerde Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yarın başlayarak savunma güçlerine liderlik etmek için cepheye gideceğim" dedi.

"Tarihin selamı olan Etiyopyalı çocuklar arasında olmak isteyenler bugün ülkeniz için ayağa kalksın. Cephede buluşalım."

Eski bir asker olan 45 yaşındaki başbakanın yaptığı açıklamada, Salı günü tam olarak nereye gideceğini söylemedi.

Tigrayan kuvvetleri, karayoluyla başkentin sadece 220 km (136 mil) kuzeydoğusundaki Shewa Robit kasabasının kontrolünü ele geçirerek Addis Ababa'ya doğru baskı yapmaya devam ederken geldi. Kuzey Etiyopya'nın çoğu iletişim kesintisi altında ve gazetecilere erişim kısıtlı, bu da savaş alanındaki iddiaların doğrulanmasını zorlaştırıyor.

Abiy'in sözleri, iktidardaki Refah Partisi'nin yürütme komitesinin savaşı tartışmak için yaptığı bir toplantıyı da izledi.

Savunma Bakanı Abraham Belay, görüşmenin ardından devlet bağlantılı basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ayrıntı vermeden "farklı bir eyleme" başlayacağını söyledi.

“Değişim olacak” dedi Belay. Halkımızın başına gelenler ve yaşananlar, bu yıkıcı, terörist, soyguncu grubun suistimalleri devam edemez” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri, Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesindeki savaşın bölgenin geri kalanını parçalayabileceği ve istikrarı bozabileceği konusunda uyardı.

TPLF sözcüsü Getachew Reda, tweet attı, "Abiy'in Etiyopya'nın savaş zamanı İmparatorlarını taklit etmesi, çok aşikar bir şizofren havası aldı. “Muhteşem seleflerinin” onurlu geleneğinde savaş alanında “kuvvetlerine” katılma sözü verdi. Bunu görmezden gelirdim, her gün başka bir hastalıklı şaka daha." Eski ABD'li diplomat William Lawrence, Abiy'in Nobel ödülünü alırken çok sayıda savaş imgesi kullandığını, ancak bunun savaşın dehşetini vurgulamak için yapıldığını kaydetti.

Lawrence, "Ve burada, sadece Etiyopya'nın değil, aynı zamanda ölüm kalım savunmasının önündeki riskleri artırmak için en kavgacı dili kullanan Nobel Barış Ödülü sahibiyle neredeyse tam bir çemberdeyiz" dedi. “Temelde amaç için ölmeye hazır olduğunu söylüyor.”

Oslo Üniversitesi'nden Profesör Kjetil Tronvoll, Abiy'in çağrısının diğer Etiyopyalıları Tigrayan güçlerine karşı savaşa katılmaları için harekete geçirmeyi amaçladığını, ancak bunun aynı zamanda “umutsuzluğun bir işareti” olduğunu söyledi.

“İnsanlar onu takip edecek anlamında bir kumar mı? Çünkü niyetinin bu olduğunu düşünüyorum, Etiyopya üssünü, milliyetçi üssü, ilerleyen Tigrayan güçlerine karşı savaşmak için savaş cephesinde ona katılmaya çalışıyordu ”dedi. "Soru şu ki, binlerce veya yüzbinlerce insan orada ona katılacak mı? Henüz bilmiyoruz."