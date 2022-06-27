İş Bankası Müşterilerinin Dikkatine: Banka Hemen Ödemeli Online Nakit Verecek...

İş Bankası yaptığı kredi kampanyası duyurusu ile birlikte kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için bir ödenek hazırladı. Kurban Bayramı yaklaşırken nakit ihtiyacı olan ve bayram kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar ödenecek olan kredilerde şubelere gitmenize gerek kalmadan banka müşterisi olmanız durumunda iş cep uygulaması üzerinden başvuru yapabileceksiniz. 36 ay vadeli olarak ödenecek ve İş Bankası tarafından sadece kendi banka müşterileri için kullandırılacak düşük faizli ihtiyaç kredileri 3 ay erteleme yaparak Kredi ödemesine başlayabileceğiniz bir kredi türü olmaktadır.

İş Bankası vermiş olduğu bu kredilerde özellikle emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda Kredi imkânlarından faydalanacağının altını çizdi. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek isteyen vatandaşlar ise İşCep uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunarak şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilecek.

İş Bankası 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası yaptığı kampanyalarda özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara öncelik tanımaktadır. Emekli maaşınızı İş Bankası şubelerinden alıyorsanız 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi imkânından faydalanabilirsiniz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu krediler için banka başvuru şartlarına uygun olmanızı istemektedir. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar kredi kullanmak için öncelikli olarak banka kredi puanı 1.350 ve üzerinde olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerin emekli maaşları Bu banka üzerinden alınıyor olması çalışan vatandaşların ise sigortalılık durumlarının son iş yerlerinde 6 aydır düzenli olarak yatıyor olması durumunda Kredi imkanı sunulmaktadır. Cep telefonunuza indirmiş olduğunuz iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu yaparsanız onaylanan tutar için banka şubelerine gitmeden gerekli adımları uyguladıktan sonra hesabınıza ödeme alabilir ve internet bankacılığı üzerinden başka bir bankaya da bu parayı hemen gönderebilirsiniz. İşCep uygulaması haricinde iş bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapmanız mümkün olmaktadır.