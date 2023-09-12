Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik göstergelerdeki düşüşü gidermek amacıyla sıkı bir politika önerdi. Önceki gün yaptığı açıklamada, taşıt kredilerine belirli kısıtlamalar getirilmesini desteklediğini ifade etti. Yakın gelecekte taşıt kredilerine sınırlamalar getirileceği artık kesinleşmiş oldu. Bu hamle otomobil piyasasındaki talebi frenlemeyi ve daha fazla fiyat artışını önlemeyi amaçlıyor.

Hükümet bu kısıtlamaları uygulayarak ekonomiyi istikrara kavuşturmayı ve şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmeyi umuyor. Bu kararın taşıt kredisi kullanarak otomobil satın almayı planlayanlar üzerinde önemli bir etkisi olacağı kuşkusuz. Ancak Halkbank'ın avantajlı kredi kampanyası, kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce bireylerin uygun kredi koşullarından yararlanmaları için son bir şans sunuyor. İşte detaylar.

BU FIRSATI KAÇIRAN ÇOK ÜZÜLECEK

Taşıt kredisi kullanmak isteyen bireyler son fırsatları değerlendirmek için bankaya koşuyor. Bankaların kredi limitlerini düşüreceği kesin, ayrıca kredi faiz oranlarında da artış beklentisi var. Bu olumsuz gelişmelerin Eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Dolayısıyla Halkbank'ın devam eden taşıt kredisi kampanyası değerli bir fırsata dönüşmüş durumda.

BDDK'nın daha önce aldığı karar uyarınca taşıt kredilerinde limit ve azami geri ödeme süresi aracın fatura değeri üzerinden belirleniyor. Ancak fatura değeri 400.000 TL'ye kadar olan araç kategorisi, bu fiyat aralığında araç bulunamaması nedeniyle devre dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla sıfır kilometre araçlar için 48 ay vade en azından şimdilik mümkün değil. Fatura değeri 400.000 TL ile 800.000 TL arasında olan araçlar için Halkbank müşterilerine uygun taşıt finansmanı seçenekleri sunuyor. Bu fiyat aralığında müşteriler en fazla 36 ay geri ödemeli taşıt kredisi kullanabiliyor. Hesaplamalara göre 800.000 TL değerindeki sıfır kilometre bir otomobil için en fazla 400.000 TL taşıt kredisi kullanılabiliyor.

350.000 TL İÇİN NE KADAR FAİZ ALINIYOR?

Halkbank'ın taşıt kredisi kampanyası kapsamında müşterilere aylık yüzde 3,15 faiz oranıyla kredi sunuldu. Örneğin, 36 ay vadeli 350.000 TL kredi kullanmaya karar veren bir müşterinin bankaya aylık 18.754 TL taksit ödemesi gerekiyor. M