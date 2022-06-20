Sınır Kuralları, Genç Göçmenleri İspanya'nın Ceuta'sında Mahsur Bıraktı

Fas ile İspanya'nın Ceuta ve Melilla bölgeleri arasındaki sınırlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıllık bir kapanmanın ardından Mayıs ayının sonunda bir kez daha açıldı.

Yasal olarak geçmek sadece birkaç dakika sürer - ancak bu topraklar arasındaki, karayoluyla yaklaşık 385 km (240 mil) uzaklıkta bulunan duvar, Afrika ile Avrupa Birliği arasındaki ayrım çizgisini belirler.

Fas sınır kasabası Fnideq'in yükseltilerinden doğrudan Ceuta'yı görebilirsiniz; birçok mülteci ve göçmen için hayallerine ulaşabileceklerine inandıkları tamamen farklı bir dünyaya bir bakış.

Geçen yıl 17 ve 18 Mayıs'ta yaklaşık 12.000 kişi , Fas ve İspanya arasındaki ilişkiler bozulurken Faslı yetkililerin geçişlere göz yummalarından yararlanarak Ceuta'ya geçti. Bunların yaklaşık 1.500'ü reşit değildi.

İspanyol medyası ve yetkilileri, akışları bir "istila" olarak nitelendirdi, ancak COVID-19 bölge ekonomisini ve Fas ile İspanya arasındaki sınırı sert bir şekilde vurduğundan, akış büyük ölçüde önceki iki yılda meydana gelen birikimin sonucuydu. kapalı kaldı.

Bu kapatma, özellikle çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak Ceuta ile ticaret dışında yaşayan 80.000 Fnideq sakinini etkiledi ve sakinleri finansal olarak zor durumda bıraktı.

Birçok aile, İspanya'da veya Batı Avrupa'nın diğer bölgelerinde iş bulabileceklerini umarak hayatta kalmak için genç adamlarına yöneldi.

Fnideq'ten 19 yaşındaki Faslı Yusef'in hikayesini anonim kalmak kaydıyla takma ad kullanarak El Cezire ile paylaşan Yusef'in durumu buydu.

Yusef, 2017 yılında 15 yaşındayken Ceuta'ya girdiğini söyledi. İspanya göçmenlik yasasına göre Ceuta şehri tarafından evlat edinildi ve 18. doğum gününe kadar ana çocuk merkezinde barındı. Ama sınırı geçen çoğu çocuk Yusef gibi merkezde kalmıyor, evsiz kalıyor.

İsimsiz Mutfak adlı sivil toplum kuruluşu, şu anda en az 50 çocuğun barınmadan veya yiyecek ve hijyen tesislerine erişimden yoksun yaşadığını söyledi. Ceuta'nın yerel yönetimi bunu yalanladı ve “sokakta yaşayan herhangi bir küçüğün kaydı olmadığını” söyledi.

Ceuta'da refakatsiz mülteci ve göçmen çocuklarla çalışan bir STK olan Maakum için çalışan Joana Millan, "[Faslı] bir çocuk [Ceuta'ya] tek başına göç ettiğinde önce bir yabancı, sonra bir çocuk olarak görülüyor" dedi. Onurlu bir yaşam hakkı gibi çocukken sahip oldukları tüm haklar ihlal ediliyor” dedi.

Millan, bu çocuklara yardım edebilecek çok az kamu hizmeti olduğunu ve diğer çocuklardan günün farklı saatlerinde okula gitmeleri gerektiğini söyledi.