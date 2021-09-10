Singapur'da Güneşi Çevreleyen Gizemli Işık Halkası

Salı öğleden sonra dışarı çıktıklarında ve güneşi çevreleyen büyük bir halkayı fark ettiklerinde Singapur'da yerlileri keyifli bir güneş halesi manzarası bekledi.

İzleyiciler, çok renkli güneş halesinin fotoğraflarını paylaşmak için Twitter'a gittiler ve sıra dışı manzara karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiler.

North London Collegiate School “Bugün spor alanımızdan dikkat çekici bir güneş halesi görüldü. Güneşi çevreleyen soluk renkli halkalar, ışığın nispeten açık koşullar altında yüksek seviyeli bulutlardaki buz kristalleri aracılığıyla kırılmasıyla oluşur. SG'de alışılmadık bir manzara," diye tweet attı.

Twitter'da başka bir kullanıcı, "Ne muhteşem bir gün" dedi. Komik bir göndermede, Twitter'daki başka bir kullanıcı, bunun "günlerin sonu" olup olmadığını sordu. Bir diğeri, Afrika mitolojisine göre bu görüşün “önümüzdeki büyük değişimin bir işareti” olduğunu belirtti.

Singapur semalarında iki yıl içinde ikinci kez bir güneş halesi görüldü. Bu tür son görünüm geçen yıl aynı ayda 22 Eylül'de meydana geldi. Tampines, Simei ve Ubi gibi yerlerde öğle saatlerinde görüldü.

Güneş halesi, öğleden sonra erken saatlerde Singapur'un diğer bölgelerinde de görüldü ve sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık bir saat sürdü. Bu izleyiciler ya güneşin güçlü parıltısını korumak için ellerini gözlerinin üstünde tuttular ya da cep telefonlarını bu anı yakalamaya kararlı bir şekilde bu fenomene doğrulttular.

Güneş halesi nedir?

Nadir olduğu bilinmeyen bir güneş halesi, tipik olarak gökyüzünde yükseklere yerleştirilmiş ince bulutlar arasında meydana gelen optik bir fenomendir. Bu ince bulutlar su damlacıklarından değil buz kristallerinden oluştuğu için küçük prizmalar gibi davranırlar. Kristaller daha sonra ışığı, güneşin etrafında bir vibgyor renk halkası görünecek şekilde kırarlar.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı'na göre, atmosferde bu buz kristallerinin oluştuğu kesin konumları tahmin etmek ve halenin nerede görünebileceğini belirlemek zor. The Strait Times'ın haberine göre çevre ajansı ayrıca, güneşe doğrudan bakmanın tehlikeli olduğu için insanların haleye çıplak gözle bakmamaları konusunda uyardı.