Ziraat Bankası maaşın 50 katına kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası son dakika olarak yapmış olduğu kredi kampanyası duyurusu ile birlikte 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak kredilerinizi sizlere hızlı bir şekilde sunmaktadır. 36 ay vadeli kredilerde son kampanya maaşınızın 50 katına kadar kredi kampanyasıdır. 50 katına kadar kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız emekli olmanız sigortalı olarak çalışmanız veya devlet memuru olmanız gerekmektedir. Almış olduğunuz maaş üzerinden değerlendirme yapılacak ve en fazla maaşınızın 50 katına kadar kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası maaşın 50 katına kadar kredi başvurusu için şartlar nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden maaşınızın 50 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası kredi politikalarını bilmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası maaşınızın 50 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek onaylanan tutar kadar kredi verildi hemen kullandıracak. 3000 TL maaş alan bir kişi 150 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparken yapmış oldukları bu ihtiyaç kredisi başvurusunda diğer bankadaki olan tüm borçlarında kapatmaları istenecek.

Ziraat Bankası üzerinden maaşınızın 50 katına kadar kredi kullanacaksınız ve sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır iş yerinde çalışıyor olmanız ve sigortanızın da yatmış olması gerekiyor. Ziraat Bankası emekli olan kişilere ise emekli maaşlarını kendi bankalarından almak şartıyla maaşlarının 50 katına kadar düşük faizli kredi veriyor.

Ziraat bankası'ndan maaşın 50 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası maaşınızın 50 katına kadar kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi başvurunuzu size en yakın Ziraat Bankası şubesinden kolayca yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası kredi başvurusunu banka şubelerinden almaktadır. Ziraat Bankası yüksek limitli olarak vermiş olduğu bu krediler de internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan kişilere en fazla 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlarken mobil uygulama üzerinden de maaş alan müşterilerine 100.000 TL'ye kadar masrafsız Kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden Bu şartlarda kredi kullanabilir onaylanan tutar kadar krediniz ile istediğiniz zaman hesabınıza atarak kullanabilirsiniz.