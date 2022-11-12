Şimdi Dacia DUSTER 4X4'e Sahibi Olmak Hiç De Zor Değil!

Bu ay için yapılan açıklamaya göre Dacia Duster tutkunları için bayram niteliğinde bir ay geldi. Çoğu araç şirketleri kampanyalarını duyurarak araç alım satım piyasasında müşteri hedefini genişletme yarışına girmiş durumda görünüyor. Dacia firması da yapmış olduğu resmi açıklamada bu ay için geçerli olacak bir kampanyadan bahsetti. Detaylı olarak anlatılan kampanya açıklamasında DUSTER 4X4 arabasının 80 Bin TL'si İçin Kredi avantajıyla satılmasınin mümkün olduğu anlatiliyordu.

Gelecek seneye girmezden evvel araç sahibi olmak istiyorum diyenler için bu qyin en avantajlı çağrısı! DACİA firması yapmış olduğu kampanya açıklamasında en son model olan 2022 model Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 özelliklerine sahip araca daha kolay sahip olunabilmesi için kredi imkanı da sunan ödeme kolaylığı yapacağına dair söylemlerinden yer aldığı bir konuşma yaptı. Bahsi geçen konuşmada son katılım tarihi 30 Kasım olarak bildirilmiştir. Kampanya süresi bitmeden değerlendirmek isteyenlerin simdi bu fırsatı affetmemesi lazım.

Kampanya İçin Belirten Detayların İçerisinde Olan Bazı Kolayliklar Var!

Dacia Finans’tan kullanılacak kredili alım işlemi yapılması durumunda işleme alınacak olan söz konusu finansal kampanya, belirli bir sayıda 2022 model Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 aracın, perakende ve tek olarak satın alınması halinde geçerli sayılıyor. Bu kampanyadan faydalandiginizda 80.000 TL kredi imkanının yaninda 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile her ay 7.897 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Araça sahip olmak için belirli bir miktar peşinat ödemesi yapılması zorunludur.

Dacia Finans’ın Ödeme Kolaylıkları

Bu gibi kampanyalar ile alım satım yapılması Dacia Finans’ın güncellediği ödeme şartlarına bağlıdır. Kampanya kapsamında belirtilen faiz oranları kişisel kullanım söz konusu olduğunda Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte olduğunda geçerli oluyor. Maxxi Koruma kampanyası yapilan ürününün satın alınma işleminin durdurulduğu durumda, Dacia Finans’ın yaptığı faiz oranı uygulanır. Araç sahibi olmak için yapılan finansman kampanyaları tektir, birleştirilme yapılamaz. Kredi tahsis ücretleri çekilen krediden farklıdır. Söz konusu kredinin ucerisinde değildir. Faiz oranı ile maliyet oranları, çekilecek kredi miktarı ve vade sayısına göre değişkenlik göstermektedir.