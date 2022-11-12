Dar Gelirli Ailelere Çağrı! 1, 2 Ya Da 3 Çocuğunuz Varsa Devlet Para Yardımı Yapıyor! Çocuk Sahibi Geçinme Güçlüğü Çeken Aileler Dikkat!! Bu Haber Sizin İçin! Devlet Karşılıksız Para Veriyor!

Evinde 1, 2 ya da 3 çocuğu olan aileler yaşadı. Şimdi Devlet çocuklu eve nakit para yardımı yapıyor. Böyle destek görülmedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açıklama geldi. Bir destek projesi daha! Derya Yanık'tan yüzleri gülümsetecek haber! Devletin desteklenmesi gereken kesime sürekli yardımlar yaptığı biliniyordu ancak böylesi de görülmemiştir. Çocuk sahibi olupta geçinmekte güçlük çeken ailelere bir destek daha! Artan fiyatlar hayat pahalılığı alıp başını giderken artık annelerin babaların endişeli gözleri çocuklarına korku ile bakarak dalıp gitmeyecek! Dar gelirli çocuk sahibi aileler üzülmesin çocuklar sayesinde gelir genişliyor!

Dar Gelirli Ailelerin Gelirleri Genişliyor!

1, 2 ya da 3 çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere bir müjde! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık çocuklu ailelere cocuksayisina göre nakit para desteği yapılacağını duyurdu! Evinde çocuk olan haneler başvuru yapıldığında hesaplarınıza faizsiz kredisiz geri ödemesiz para yatırılmış olacak. Vatandaşlar sürekli bir yenisinin eklendiği destek ödemeleri ile ilgili sürekli olarak takipte bakanlığın sayfasında yer aldı.

Derya Yanıktan gelen açıklamaya göre ailede kaç çocuk varsa sayısına göre, geri ödeme şartı olmadan hibe niteliğinde destek ödemesi yapılacak. Bu bilgi baz alınırsa 1 ya da 2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL bir destek ödemesi yapılacak. Bunun devamında 4 çocuklu ailelere 550 TL, 5 ve daha çok çocuğu olan ailelere 650 TL nakit para desteği sağlanacağını Bakan Yanık bildirdi.

Çocuklar İçin Ailelere Verilecek Destek Ödemesi Ne Zaman Hesaplara Geçer!

Normalde de geçim güçlüğü çektiği için devletin verdiği sosyal desteklerden faydalanan ailelere çocuk başına para desteği veriliyor. Bu desteğin Kasım ayı içinde hesaplara yatırılacağını da açıklayan Yanık, ödemelerin Aralık ayına kalmayacağını belirtmiş oldu.