Şimdi aldın aldın yoksa alamazsın! BİM'de kallavi indirim! 14,50 TL, 17,50 TL, 19,50 TL, 27,50 TL'ye satışta!

BİM'de çeşitli yiyecek, içecek, ev ürünleri kallavi fiyatlarla raflarda... Şimdi aldın aldın yoksa alamazsın! Her Salı ve Cuma, BİM’de büyük indirim olur ve şimdi onlardan biri geldi! BİM'de bu hafta, gıda ve günlük temel ihtiyaçlardan kozmetik ve giyime, teknolojik aletlerden ev aletlerine kadar çeşitli ürünler müşterileriyle daha düşük maliyetlerle buluşuyor.

BİM sayesinde mobilyadan yiyeceğe ve teknolojiye kadar sizin ve ailenizin ihtiyaç duyduğu her şey burada en yüksek kalitede bulunabilir. Birinci sınıf süt ürünlerinden el dikiş makinelerine, kağıt ürünlere, kozmetik ürünlere ve dondurulmuş gıdalara kadar her şeyde sizin ve ailenizin bütçesine uygun görebileceğiniz en son indirimleri sunar.

Favori BİM indirimleri için bu haftaki en güncel kataloğunu inceleyin ve birkaç örnek sunacağımız ürünleri de mutlaka alın. Gelin bazı Bim indirimli ürünleri örnekleri verelim.

Örnek ürünler ve fiyatlar şöyledir: Türk Kahveli Kakaolu Fındık Kreması (37,50 TL), Çubukss Grissinili Kakaolu Fındık Kreması (14,50 TL), İzmir Bombası (19,50 TL), Çikolata Kaplı Naneli Fondan (17,50 TL), Türk Kahvesi (199,50 TL), Bebek Bezi çeşitleri (189 TL), Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 kg (58,50 TL), Yüzey Temizleyici Jel 500 ml (17,50 TL), Köpük Temizleyici Sprey 500 ml (27,50 TL), Sıvı Sabun 1500 ml (49,50 TL) ve Şampuan 250 ml (49 TL) olacak! Bu indirimli Bim ürünleri fiyatlarını sakın kaçırmayın.

haber24.com özel haber