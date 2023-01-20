Akbank’tan acil duyuru! 1500 TL’ye kadar karşılıksız para çekebilirsiniz! Son tarih açıklaması yapıldı

1500 TL’ye kadar karşılıksız para çekebilirsiniz! Son tarih açıklaması yapıldı. Akbank’tan acil duyuru! Bu kampanyalar doğrultusunda kredi ihtiyaçları olanların bunları ödemesine yardımcı olunmakta ve çözümler üretilmektedir. Sonuç olarak da ekonomik sıkıntılara karşı önlem olarak bankaların başlatmış olduğu bu yardımlara Akbank da katılarak oldukça faydalı işlere imza atmaktadır. Neticede vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretmek için geliştirilen kredi fırsatları yapılarak da bu sorunların el ele çözülmesi amaçlanmaktadır.

Akbank 1500 TL promosyon yaparak hem banka adını duyurmuş hem de vatandaşlara yardımcı olmuştur. Bunun sonucunda da ekonomik sıkıntıların çözüme ulaşmasında bir katkı sağlanmış olmaktadır. Akbank sitelerinde verdiği bu chip-para nasıl kullanılır isimli yazıları ile de yardımcı olmaktadır.

Özellikle yaşanan sıkıntıların market fiyatlarında da artışa sebep olması nedeniyle de gerekli olan kredileri sağlayan Akbank chip-para kampanyası yaparak da yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Neticede halkın bu sıkıntılarını gidermesinde oldukça etkili olan bankalara eklenen Akbank, yaptığı yenilikler nedeniyle de oldukça dikkat çekmektedir.

Günümüzdeki yaşanan sıkıntılara maddi anlamda krediler vererek destek olmayı amaçlayan Akbank, bu konudaki duyurularını Ocak ayının sonuna kadar devam ettireceğini belirterek bu tarihten önce kredi hesaplarından 1500 TL’ye kadar çekilebileceğini duyurmuştur. Bu tarih geçmeden bankanın ATM’sine giderek bu para çekilebilir ve artan fiyatların önüne geçilmesinde yardımcı olunabilmektedir. Akbank da bu konuda vatandaşlara yardımcı olmaktadır.

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