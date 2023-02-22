Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde Kampanyası Yeniden Başladı! O Banka Müjdeyi Verdi

Nakit desteğine ihtiyacı olan vatandaşlar, borç ödemeleri, alışveriş, eğitim masrafları veya temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvuruyor. Bankalar, müşterilerine düşük faiz oranları sunarak ve nakit desteğini hemen hesaplarına yatırarak kolaylık sağlıyor. Ayrıca, bazı bankalar müşterilerin ilk taksitlerini 3 ay ertelemesine de imkan tanıyor. 36 aya varan vade seçenekleri sunulan bu kredi kampanyalarına banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan başvurulabiliyor. Dileyen vatandaşlar da başvurusunu yüz yüze yapabiliyor.

3 ay erteleme fırsatı sunan bankalardan biri olan Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için harika bir kredi kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında başvuru yapan müşterilere düşük faiz oranları ile 36 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor. Vatandaşların 20 bin liraya kadar olan kredi başvuruları 5 dakika içinde yanıtlanıp, hesaba yatırılıyor. Üstelik kredi başvurusu yaptıktan ve onay aldıktan sonra ilk ödemenizi 3 ay erteleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Garanti Bankası internet başvurularında gelir belgesi talep etmiyor. Bu nedenle banka, gelir belgesiz kredi veren bankalar arasında bulunuyor.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi ve diğer kredilerinden yararlanmak isteyen müşterilerin farklı kanalları kullanarak başvuruda bulunabileceği birçok seçenek sunmaktadır. Kimileri banka şubelerini tercih ederken, bazı müşteriler mobil uygulama, internet sitesi, ATM veya çağrı merkezi aracılığıyla başvuru yapabilirler. Müşteriler istedikleri kanalı kullanarak başvurularını tamamlayabilirler. Kredi koşullarını karşılayan müşterilerin başvuruları hızlı bir şekilde onaylanacak ve kredileri hesaplarına yatırılacaktır.

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Garanti Bankası'na ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlardan bazı evraklar talep edilecektir. Eksik belge teslimi durumunda maalesef başvurunuzun kabul edilmesi imkansızdır. Bu sebeple, tüm belgelerinizi eksiksiz bir şekilde bankaya teslim ettiğinizden emin olun. Kimlik belgesi ve çalışma durumunuza göre gelir belgesi gibi belgeler başvuru esnasında gereklidir. Bunların yanı sıra banka tarafından ek belgeler istenebilmektedir. Bu nedenle bankaya gitmeden önce bankanın resmi internet sitesinden istenen belgeleri kontrol etmelisiniz.

DÜŞÜK FAİZLİ 20 BİN LİRA KREDİ

Garanti Bankası müşterilerine özel olarak hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 aya kadar vade seçenekleri sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında uygulanacak faiz oranı yüzde 2,68 olarak belirlenmiştir. Ayrıca banka, müşterilerine esnek ödeme planları sunarak, isteyen müşterilerin ödemelerini kendi bütçelerine göre planlamalarına olanak tanımaktadır. Bankanın koştuğu şartlara uyum sağlayan müşterilerin başvuruları kısa bir süre içinde onaylanmakta ve kredi tutarları anında hesaplarına yatırılmaktadır.

Garanti Bankası'nın diğer bankalardan ayrılan özelliği, müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı tanımasıdır. Kredi ödemelerine Ocak ayında başlamak isteyen vatandaşlar bu seçeneği rahatlıkla kullanabilirler. Başvuru sürecinin her müşteri için kolay olması amacıyla birçok kanal kullanılmaktadır. Dileyenler internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabiliyorken, bizzat başvuru yapmayı tercih edenler de banka şubeleri aracılığı ile başvurularını bankaya iletebiliyor.