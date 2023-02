Evden 3 Saat Çalışarak 5000 Lira Kazanın! İŞKUR Yeni Evde İş İlanlarını Yayınladı

Son dönemde, evden çalışarak para kazanmak isteyen kişi sayısında belirgin bir artış yaşanmaktadır. Gelir elde etmek isteyen ancak evden çıkmak veya yorulmak istemeyen kişiler, güvenilir ilanlara her zaman kolayca ulaşamamaktadır. Ancak Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR), dolandırıcı işverenler yoktur ve her ilan devlet kontrolü altında olduğu için çok sayıda insana iş fırsatı sunmaktadır. İŞKUR'u diğer iş arama sitelerinden ayıran ana özelliği, vatandaşların tek bir başvuru yaparak iş arayabilmesidir. İş aradığınızı İŞKUR'a bildirdiğinizde, geri kalan her şey İŞKUR tarafından halledilir ve sizin yerinize tüm başvuru işlemleri tamamlanır.

Evde yapılabilecek işler arasında en popüler olanlardan biri, evde paketleme işleridir ve özellikle ev hanımları tarafından sıkça tercih edilir. Bu iş son derece basittir ve Türkiye'nin her ilinde bulunması mevcuttur. Ayrıca, bazı işverenler uzaktan çalışmayı da kabul ederler yani vatandaşlar yaşadıkları şehirler dışındaki iş ilanlarına da başvurulabilir. Bu kadar basit bir işi yaparak ayda 5 bin liraya kadar para kazanılması mümkündür.

EVDE PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Evde paketleme işi yapmak isteyen kişilerin yapmaları gereken tek işlem en yakın İŞKUR merkezine gitmek ve kayıt yaptırmaktır. Kayıt işlemleri bittikten sonra, kişi evde paketleme işi yapmak istediğini kuruma belirtmelidir. Eğer kişiye uygun bir paketleme işi ilanı yayınlanırsa, İŞKUR tarafından başvuran kişiye bir mesaj gönderilerek işi kabul edip etmediği sorulacaktır.

EVDE PAKETLEME İŞLERİ NELER?

İŞKUR sistemi üzerinden paketleme işi için başvuru yapan kişilere çeşitli işler verilecektir. Bunlar arasında kına paketleme, tel toka kutulama, gömlek yakası dikme, nikah şekeri yapma gibi tekstil işleri yer alırken poşet katlama, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, sabun yapma, mandal montajı, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi paketleme işleri de bulunmaktadır.

EVDE PAKETLEME İŞİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Başvuruda bulunan vatandaşlar evde paketleme işi için her bir iş için belirli bir ücret alacaktır. Aylık en az 3 bin lira kazanç elde etmek için sadece günde 3-4 saat çalışmak yeterli olacaktır. Aynı şekilde, bu işi yapan kişilerin aylık en fazla 5 bin lira kazanç sağlamak da mümkündür.

EVDE PAKETLEME İŞİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Evde paketleme işini 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaşından büyük olmayan Türk vatandaşları yapabilmektedir. Bununla birlikte, başvuruda bulunacak vatandaşların en az ilkokul mezunu olmaları ve okuma yazma bilmeleri gibi belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, iş fırsatlarından yararlanabilmek için kişinin İŞKUR sistemine kayıtlı olması ve zihinsel, ruhsal veya bedensel bir engeli olmaması gerekmektedir. Erkek adayların askerlikle ilgili herhangi bir engeli olmamalıdır. Çoğu kişi bu işin sadece kadınlara verildiğini ve erkeklerin başvuru yapamadığını düşünmektedir ancak İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre her cinsiyetten vatandaş başvuru yapabilmektedir.