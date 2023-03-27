Şimdi açıkladı! Bankadan 40 bin TL ve 70 Bin TL Arasında Ödemeler Başladı! TC Kimlik Son Rakamlarına Göre Ödeme Alınacak

TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 40.000 TL ve 70.000 TL arasında kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara Finansbank tarafından yeni bir duyuru paylaşıldı. qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacını gidermek isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte bu ay sonuna kadar düşük faizli kredi ödemeleri devam edecek. qnb Finansbank son zamanlarda yapmış oldukları bireysel ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların diledikleri zaman banka şubeleri üzerinden yapacakları ödemeler ile birlikte kredilerini hesaplarına yatırarak kullanabileceğini söyledi.

40.000 ve 70.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda ve bankalarda icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek buraya 11 haneli t.c kimlik numaranızı yazarak başvuru yapabileceksiniz.

11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacak ve banka sizlere hemen aynı gün içinde ne kadar ödeme alacağınız hakkında bilgiler de verecektir. 50-30 numarasına gönderilecek olan bu mesaj sonrasında değerlendirme hızlı bir şekilde yapılırken 5 dakikada sonucu öğrenecek ve kredi kullanmak isteyen vatandaşların da Qnb mobil uygulaması olması durumunda 7/24 bu kredileri kendi hesaplarına yatırarak kullanabileceğini de söylemek isteriz.