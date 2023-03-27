Akbank açıklama yaparken, Bireysel müşterileri ve Emekli olanları düşünüyor: İşte yeni kampanya bomba gibi geldi!

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi kullanacak olan emeklilere ve bireysel müşterilere yeni bir kampanya Haberi geldi. Daha önce 30.000 TL'ye kadar düşük faiz ve gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sağlayan Akbank Mart ve nisan ayı kampanyalarını güncelledi ve nisan ayı sonuna kadar kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm Bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olmaları durumunda gelir belgesiz olarak 100.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde ödemeler verilirken krediler belirli faiz oranları ile birlikte hesaplara yatırılarak kullandırılıyor.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz almak isteyen vatandaşlardan da bazı şartlar istemektedir. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun olup vatandaşların da kredilerle daha önce kredi kartı Kredi gibi ürünleri kullanmış olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Akbank üzerinden sorumsuz bir şekilde nakit kredi kullanmak istiyorsanız Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilmeleri için puanı da 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir. Akbank hesabınızın olması durumunda Akbank direkt uygulaması şifresini 444 25 25 numarasından veya size en yakın Akbank şubeleri üzerinden alabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması şifresini aldıktan sonra başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden 7/24 yapabilecek ve 100.000 TL'ye kadar almış olduğunuz onaylı kredileri şubelere gitmeden hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.