Şimal Kanseri Yenmesi Ardından Nişanlandı

Başarılı şarkıcı Şimal geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada mücadele ettiği meme kanserini yendiğini duymuştu. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü şarkıcı Şimal, birlikte olduğu sevgilisi ile nişanlandı ve adından söz ettirdi. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişan yüzüklerini parmaklarına takan başarılı şarkıcı ve aşkı neşeli halleri ile de kameralara yansıdı.

Şarkıcı Şimal bir süredir meme kanseri ile mücadele veriyor ve zor günler geçiriyordu. Kanser olduğunu duyuran şarkıcı kemoterapiye başladığını ifade etmiş ve bu haber ile hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Son olarak gördüğü tedavi ardından uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı atan başarılı isim, kız isteme töreninden görüntüleri de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan sevilen şarkıcı Şimal ile sevgilisi keyifli halleri ile kameralara yansıdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden aşkı ile birlikte çekilen nişan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan başarılı şarkıcı paylaşımın altına “bizim için en güzel gün” şeklinde açıklama yazısı da yazdı.

Paylaşılan fotoğraflar ünlü şarkıcının takipçilerinden çok sayıda beğeni alırken bu mutlu günde ünlü şarkıcıyı yakın dostları ve ailesi de yalnız bırakmadı. Ünlü ismin kahve taşıdığı sırada heyecanlandığı anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve fotoğraflar beğeni ile karşılandı.

5 ay önce Şimal, meme kanserine yakalandığını duyurmuş ve takipçilerine bilgi paylaşımında bulunmuştu. 35 yaşındaki ünlü isimden müjdeli haber verdi ve ünlü şarkıcı gözyaşları içerisinde kanseri geldiğini açıkladı. Dua eden herkese çok teşekkür ettiğini ifade eden ünlü isim, paylaşımı ile sevenlerini çok mutlu etti. Test sonuçlarının geldiğini ifade eden şarkıcı çok mutlu olduğunu ve hiç kitlesinin kalmadığını ifade etti. İlaçlardan sonra ameliyatı olduğunu ve ameliyat tarihinin belirleneceğini ifade eden ünlü isim, tedavi süreci hakkında bilgi paylaşımında bulundu.