Son Dakika: Denizbank 100.000 TL borç kapatma kredisi başlattı

İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları belirli zaman sonra bizleri sıkıntıya sokabilmektedir. Bu sıkıntıdan dolayı oluşan ödeme bozuklukları da bizim banka sicilimizi bozar. Hem kredi hemde kredi kartı ödemekte zorlanan kişiler için de bazı bankalar kredi başvuruları ile müşterilerin kredi borçlarını kapatmak istemektedirler. Denizbank'ta 100.000 TL'ye kadar kredi vererek bu işlemleri yapan bankaların başında geliyor. Sizlerde Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen hızlı bir şekilde borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Borç kapatma kredisi alabilmeniz için de bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi borçlarımızın güncel olmasıdır. Daha önce icraya düşmüş ve avukatlık olmuş borçlarınız bu borç kapatma kredileri ile maalesef kapatılmaktadır. Sizlerde şartları uygunsanız bankadan hemen kredi başvurusu yaparak 100 bin TL'ye kadar bu krediyi kullanabilirsiniz.

Denizbank borç kapatma kredisi nasıl alınır?

100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu borç kapatma kredilerinde banka şubelerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Çünkü diğer banka borçlarınız yüksek olduğu için otomatik olarak SMS ile veya bankanın internet sitesinden başvuru yaparsanız olumsuz sonuç alabileceğinizi söyleyebiliriz. Genellikle bu krediler banka şubelerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte verilmektedir. Denizbank 100 bin TL'ye kadar sizlere kredi borcunuzu ve kredi kartı borcunuzu hesaplayarak işlem yapacaktır.

Eğer kredilerde onay alırsınız banka şubelerine gittiğinizde tüm borçlarınızı kapatacağız limit dahilinde Kredi alabilirsiniz. 90 bin TL'ye kadar tüm banka borçları nekadara kapatılıyorsa o kadar onay verilir. Size 100000 değil 90.000 TL kredi verilir. Üzerine kredi kullanmak için maalesef onay alamıyorsunuz. Emekli olan kişiler ise bu bankadan emekli maaşlarını taşımaları durumunda daha uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanabiliyor. Emekli maaşını DenizBank'a taşıdıktan sonra banka sizleri 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli hem emekli kredisi hem de borç kapatma kredisi verecektir.

Denizbank 100.000 TL üzerinde borç kapatma kredisi veriliyor mu?

Banka bireysel olarak 100 bin TL'ye kadar bu işlemi yapıyor. Ama eğer sizin borçlarınız 100.000 TL üzerinde ise maalesef ipotek vermeden bu kredileri alamıyorsunuz. 100.000 TL üzerinde borç transferi kredisi kullanmak isteyen müşteriler ipotek karşılığı olarak bu bankadan kredilerine alabilir ve tüm banka borçlarını kapatabilirler. Kredi borcu olan kişiler şartlarına uygun olmaları durumunda verdikleri ipoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar 36 ay vade ile kredi kullanabilirler. 500 bin tl değerinde bir ipotek verirseniz 250 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Bu kredilerde de banka sizin Kredi notunuz da ve kredi sicilinize bakarak onay verecektir. Kredi başvuruları evraklarınız ile birlikte Denizbank şubelerinden yapılıyor. Bankaların faiz oranlarını resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.