Sim Kartı Olanlara Uyarı Yapıldı

Türkiye’de milyonlarca hat sahibi vatandaşa gerekli uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yeni yıl ile birlikte yeni mobil teknoloji ağı olan 5G alanına geçiş yapılacak iken hatları çok eski olan vatandaşlar da bu teknolojiden fayda sağlayamayacak. Telefonda sim kartı olan herkesi ilgilendiren ve 1 Ocak tarihine kadar yapılmazsa 600 TL tutarında ceza kesilecek olan kapsamda dikkatli olmaları konusunda uyarılıyorlar.

Yeni yıl ile birlikte yeni mobil ağı olan 5G geçiş yapılacak olup eski hattı olan vatandaşlar ise bu teknolojiden faydalanamayacağı konusunda da uyarılar yapıldı. Türkiye genelinde hat sahipleri için kritik uyarıların ardı arkası kesilmiyor ve bu süreç içerisinde 3G’den 4,5g’ye geçişlerinin tamamlanmasının hemen ardından ise yeni yıl ile birlikte 5G teknolojisinin kullanılmasına yönlendirildi.

4.5g’den 5g’ye Geçiş

Sanayi ve teknoloji bakanı görevinde bulunan Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile İstanbul yeni havalimanı baz alınarak bu teknolojinin test edilmiş olduğu ve 2023 yılında da bu geçişin resmi anlamda tanımlanacağı ifade edilmişti. 4G teknolojisi ile kullanılan telekomünikasyon işleri artık yeni yılın gelmesi ile birlikte 5G olarak kullanılacak. Bu süreçte ise vatandaşların hat değişikliği yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Mobil operatör şirketlerine zaman kaybetmeden eski hattı olan vatandaşların yeni hatları ile değiştirilmesi uyarısı da yapıldı. 5G uyumlu telefon cihazlarının listesi ise şu şekilde paylaşıldı. Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13, Apple, iPhone 13 Mini, iPhone SE (2022), Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 ve Apple iPhone 12 Mini telefonuna sahip kişiler bu teknolojiden yararlanabilecekler.