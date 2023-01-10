Devletten Elektrik Faturalarına Destek! Başvuran Yararlanacak! Kaçırmayın…

Yeni yıla girerken ekonomik sorunlar nedeni ile sürekli güncellen rakamlar dar gelirli aileleri kara kara düşündürüyor. Devletten bu aşamada müjde geldi. Elektrik faturasını ödemede zorluk yaşayan vatandaşların yardımına devlet desteği geldi. Elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Şartları sağlayan vatandaşlar elektrik desteğinden faydalanabilecek. Merak edilen soruların başında devlet elektrik faturalarının ne kadarını karşılayacak? Başvuru nasıl yapılacak? Kimler elektrik faturası desteğinden faydalanacak? Tüm detaylar açıklandı…

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve Ukrayna Rusya savaşı enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Vatandaş yeni yıla girerken gelen zamlar ile kara kara düşünmeye başladı. Devletten bu noktada açıklama geldi. Elektrik faturasını ödemekle zorluk yaşayan vatandaşlara devlet elini uzatıyor.

Devlet Elektrik Faturası Desteği Sağlıyor

Elektrik faturalarının 4'te 1'lik kısmı Sosyal Yardımlar kapsamında devlet tarafından karşılanıyor. Elektrik faturası desteği ilerleyen zamanlarda da devam ediyor. Sosyal devlet anlayışı ile özellikle dar gelirli aileler ve ekonomik yönden sıkıntı yaşayan ailelere belli şartları karşılamaları durumunda elektrik faturası desteğinden faydalanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yapılan açıklamada devlet tarafından 160 milyar lira tutarında fedakârlık yapıldığı, zamların vatandaşlara asgari olarak yansıtıldığı ifade edildi.

Elektrik Fatura Desteğinden Faydalanacaklar

Elektrik fatura desteği, dar gelirli ailelere ile ekonomik durumu kötü olmalarından dolayı faturalarını ödemeyen aileler fatura desteğinden faydalanacak. Asgari ücretin dörtte birinden az olan aileler, fatura desteğinden faydalanabilecek. Yapılacak destek ailedeki birey sayısına ve tüketilen elektrik miktarına göre değişiyor. Faturanın yüzde 25 ile yarısına kadar olan oranlarda destek sağlanacak.

Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik fatura desteğinden faydalanmak için başvurulur bağlı bulunan il veya ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvurulur incelendikten sonra sonuç başvuru sahibine bildirilir. Olumlu sonuç alan kişilere elektrik faturalarında destek sağlanır. PTT üzerinden fatura ödemeleri yapılırken devlet desteği düşürülerek kalan tutar tahsil edilir.