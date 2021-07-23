Onur Alp Eker Neden Öldü? Tıp Öğrencisinin Ölüm Nedeni Nedir?

Ankara'da meydana geldiği öğrenilen üzücü olayda Kurban Bayramı'nın ilk gününde dedesi ile beraber ahırdan çıkardıkları kurbanlığın kaçması sonucunda koyunun peşinden giden 19 yaşındaki Onur Alp Eker isimli tıp öğrencisinden bir daha haber alınamamıştı. 19 yaşındaki genci bulmak için 100 kişilik bir ekip ile çalışılmış ve helikopterler de kullanılmıştı. Son olarak Onur Alp Eker hakkında güvenlik kameralarına yansıdığı yakın bir bölgede ölü olarak bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Üzücü olay hakkında edinilen bilgilere göre Onur Alp Eker isimli tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldığı zaman vücuduna ve kıyafetlerini herhangi bir zarar gelmediği ve cep telefonunun da yanında olduğu bilgisine ulaşıldı. Türkiye'yi yasa boğan konu Onur Alp Eker’in ölüm nedeni ise merak konusu oldu ve sizler için konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaçan kurbanlığın peşinden giden ve daha sonra kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in akşam saatlerinde cesedine ulaşılmıştı. Gencin kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı hakkında açıklamalar gerçekleşti.

19 yaşında hayatını kaybeden Eker'in, Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde cesedinin bulunduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemeler sonrasında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacı ile Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’na getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Kurban bayramın ilk gününde kaçan kurbanlığı bulmak için kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker isimli şahsın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ankara'da dün akşam ölü olarak bulunan 19 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi için Karşıyaka Camisi'nde cenaze namazı katıldı ve cenaze namazına Onur Alp Eker'in arkadaşları, yakınları ve ailesi katılım gösterdi. Gencin cenazesinin namaz sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildiği bilgisine ulaşıldı. Türkiye'yi yasa boğan olay, Onur Alp Eker'in cesedine ulaşılması hakkında soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.