Silahlı Kuvvetler Şefi: ‘Taliban’ın Devralmasını Herkes Yanlış Anladı’

General Sir Nick Carter BBC'ye şunları söyledi: "Bizi şaşırtan işin hızıydı ve Taliban'ın neyin peşinde olduğunu tam olarak anladığımızı sanmıyorum." Askeri istihbaratın yanlış olup olmadığı sorulduğunda, hükümetin çeşitli kaynaklardan istihbarat aldığını söyledi. "Bu tamamen askeri istihbaratla ilgili değil" dedi.

Son İngiliz ve ABD birlikleri bir hafta önce Afganistan'ı terk ederek ülkedeki 20 yıllık askeri harekatlarını sona erdirdi. Batı'nın Afganistan'dan çekilme şekline yönelik eleştiriler var ve Taliban'ın ülkenin kontrolünü bu kadar hızlı nasıl ele geçirdiğine dair sorular var.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab geçen hafta milletvekillerine istihbarat değerlendirmesinin Ağustos ayında güvenlik durumunda "sürekli bir bozulma" olacağını, ancak "Kabil'in bu yıl düşmesinin olası olmadığını" söyledi. Ancak Taliban, Ağustos ortasında Kabil'i ele geçirdi.

Pazar günü BBC'nin Andrew Marr programına konuşan Sir Nick'e tahminlerin nasıl yanlış olduğu soruldu. "Bence herkes yanlış anladı, doğru cevap bu" dedi. "Taliban bile işlerin bu kadar çabuk değişmesini beklemiyordu." Savunma kurmay başkanı, "Afgan hükümetinin ne kadar kırılgan olduğunu ve silahlı kuvvetlerinin komutasıyla ilgili olarak ne kadar kırılgan olduğunu kimsenin tahmin ettiğini sanmıyorum" dedi. Taliban'ın önümüzdeki günlerde yeni bir hükümet açıklaması bekleniyor, bu da yabancı güçlerin bir Taliban yönetimiyle başa çıkma ihtimaline uyum sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Uluslararası yardım gerekli

Sir Nick, Taliban'ın nasıl yöneteceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu, ancak militan grubun geçmişte olduğundan daha az baskıcı olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. "Görünüşte, şu anda iyi görünmüyor. Ama bakalım ne olacak. Pekâlâ değişebilir" dedi. "Ayrıca Afgan halkının değiştiğini bilmeyecek kadar aptal olmadıklarını ve biraz daha farklı bir yönetim istediklerini düşünüyorum."

Pazar günü, Taliban bir kadın polis memurunu öldürmekle suçlandı. Cinayet, grubun kadınlara yönelik baskısını artırdığı yönündeki haberler arasında gerçekleşti. Sir Nick, Taliban'ı farklı bir şekilde yönetmeye teşvik etmenin artık uluslararası topluma düştüğünü söyledi. "Modern bir devleti etkin bir şekilde yürütmek için biraz yardıma ihtiyaçları olacak" dedi. "Davranırlarsa, belki biraz yardım alırlar."

Askeri istihbaratın yanlış olup olmadığı sorulduğunda Sir Nick, "Hayır... değerlendirmelerin çoğu, bunun yıl boyunca sürmeyeceğini öne sürdü ve elbette bunun doğru olduğu kanıtlandı." Dedi ki: "Bu, kesinlikle askeri istihbarattan çok daha geniş bir şey.

"Bu ülkede çalışma şekli, Kabine Ofisi içinde oturan ortak istihbarat komitemiz var. Yani yaptıkları şey, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, kurumlar arası ve gizli istihbarat servislerinden gelen kaynakları ve daha geniş açık kaynaklı materyalleri bir araya getirmek."

Şu anda, Taliban askerleri, Afganistan'ın Taliban'ın henüz kontrol etmediği son kısmı olan Panjshir Vadisi'nde direniş gruplarıyla savaşıyor. Cumartesi günü, üst düzey ABD'li general Afganistan'da iç savaşın patlak vermesinin muhtemel olduğunu ve bu koşulların orada terörist grupların yeniden canlanmasına yol açabileceğini söyledi. General Mark Milley Fox News'e şunları söyledi: "Koşullar, 12, 24, 36 ay içinde bu genel bölgeden terörizmin yeniden canlandığını görebilmeniz için çok muhtemel." Sir Nick BBC'ye verdiği demeçte, terör riskinin Afganistan'da etkili bir hükümetin kurulup kurulamayacağına bağlı olacağını söyledi.